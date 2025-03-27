Продление отсрочки из-за границы в апреле 2025 года — новые правила

Оформление отсрочки. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации, после чего выехал за границу, имеет право продлить отсрочку, не возвращаясь в Украину. Для этого достаточно прислать соответствующее заявление по почте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Автоматическое продление отсрочки

К юристам обратился гражданин, который, оформив отсрочку, по определенным причинам выехал за границу и теперь интересуется, сможет ли он продлить отсрочку за пределами Украины.

"Вполне возможно, что вам продлят отсрочку автоматически", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Можно ли продлить отсрочку, находясь не в Украине

Если же автоматического продления отсрочки не произойдет, то, пояснил юрист, это можно сделать, даже находясь за границей.

"Если этого не произойдет, то можно подать заявление об отсрочке по почте", — заверил Дерий, отметив, что процесс продления отличается от оформления отсрочки, поэтому это проще сделать.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из украинских военнообязанных граждан может стать на воинский учет в ТЦК из-за границы.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли и как именно возможно оформить отсрочку от мобилизации, находясь за границей.