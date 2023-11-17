Мобілізація в Україні — що робити, якщо ТЦК вимагають військовий квиток

Співробітники ТЦК перевіряють військово-облікові документи у військовозобов'язаних чоловіків. Колаж: Новини.LIVE

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, причому зробити це можуть у будь-якому громадському місці. Проте, не рідко працівники ТЦК вимагають від громадян пред'явити військовий квиток, аргументуючи це дією особливого правового режиму, який зобов'язує носити із собою документи.

Чи законна така вимога, чи є військовий квиток документом, що посвідчує особу та громадянство та як українцям правильно реагувати на подібну ситуацію, розповів адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Чим керуються працівники ТЦК, вимагаючи пред'явити військовий квиток

Щоб краще розібратися у даному питанні, правознавець змоделював ситуацію, коли представники ТЦК зупиняють військовозобов'язаного на вулиці та вимагають надати військовий квиток, обґрунтовуючи таку вимогу воєнним станом, що зобов'язує носити з собою документи, які засвідчують особу та військово-облікові документи.

У разі відмови вони погрожують затримати та притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП — Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

Адвокат зазначає, що військкоми можуть посилатися на:

ст. 8 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану";

постанову КМУ №1456 від 29.12.21 року;

наказ начальника військово-цивільної адміністрації носити із собою військово-облікові документи для перевірки.

Військовий квиток в Україні. Фото: google.com

Чому військкоми не мають права вимагати військовий квиток та як реагувати

За словами Романа Сімутіна, ст. 8 вищезгаданого ЗУ дійсно дозволяє начальникам військово-цивільних адміністрацій встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема п. 7 надає право на перевірку документів, авто, вантажів і т. п. у визначеному урядом порядку.

"А куди ж цей порядок відсилає? До п. 7 постанови №1456, де уповноважена особа має право вимагати документи, що посвідчують особу чи спеціальний статус особи. І не просто так, а лише за наявності підстав, наприклад, якщо ви вчинили правопорушення тощо", — пояснює Сімутін.

Ст. 13 ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус", визначає достатній перелік таких документів.

До документів, що посвідчують особу та громадянство, належить:

паспорт;

закордонний паспорт.

Документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус це:

посвідчення водія;

посвідка мігранта.

Як випливає з Закону, у переліку військовий квиток відсутній, а отже закон, постанова та накази ВЦА, на які посилаються працівники ТЦК, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів.

Відповідно притягнути до відповідальності за ст. 210 КУпАП вони не мають права. А у разі якщо вони намагатимуться це зробити або ж затримуватимуть за відмову надати військовий квиток, військовозобов'язаний має право звернутися до суду зі скаргою.

"Погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання — це все аж бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката", — зауважив Роман Сімутін.

Таким чином військовозобов'язана особа має повне право відмовитися пред'являти військовий квиток, посилаючись на українське законодавство.

Водночас слід пам'ятати, що не слід вступати в конфлікт зі співробітниками ТЦК, слід ввічливо пояснити свою точку зору.

Раніше ми писали, що таке військовий квиток, як він повинен бути заповнений та що означає кожен пункт у документі.

Нагадаємо, ми розповідали, чим загрожує відсутність військового квитка у військовозобов'язаного українця.

Також ми повідомляли, чи мають право ТЦК мобілізувати українців під час оновлення військово-облікових даних.