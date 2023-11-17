Мобилизация в Украине — что делать, если ТЦК требуют военный билет

Как украинцам общаться с ТЦК, если требуют предоставить военный билет
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки, причем сделать это могут в любом общественном месте. Однако нередко работники ТЦК требуют от граждан предъявить военный билет, аргументируя это действием особого правового режима, обязывающего носить с собой документы.
Законно ли такое требование, есть ли военный билет документом, удостоверяющим личность и гражданство и как украинцам правильно реагировать на подобную ситуацию, рассказал адвокат Роман Симутин.
Чем руководствуются работники ТЦК, требуя предъявить военный билет
Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, правовед смоделировал ситуацию, когда представители ТЦК останавливают военнообязанного на улице и требуют предоставить военный билет, обосновывая такое требование военным положением, что обязывает носить с собой документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы.
В случае отказа они угрожают задержать и привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП — Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе.
Адвокат отмечает, что военнослужащие могут ссылаться на:
- ст. 8 ЗУ "О правовом режиме военного положения";
- постановление КМУ №1456 от 29.12.21;
- приказ начальника военно-гражданской администрации носить с собой военно-учетные документы для проверки.
Почему военные не имеют права требовать военный билет и как реагировать
По словам Романа Симутина, ст. 8 вышеупомянутого ЗУ действительно позволяет начальникам военно-гражданских администраций устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности, п. 7 предоставляет право на проверку документов, авто, грузов и т. п. в определенном правительством порядке.
"А куда же этот порядок отсылает? К п. 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо имеет право требовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус личности. И не просто так, а только при наличии оснований, например, если вы совершили правонарушения и т.п.", — объясняет Симутин.
Ст. 13 ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус", определяет достаточный перечень таких документов.
К документам, удостоверяющим личность и гражданство, относятся:
- паспорт;
- загранпаспорт.
Документы, удостоверяющие личность и его специальный статус:
- удостоверение водителя;
- вид мигранта.
Как следует из Закона, в перечне военный билет отсутствует, а следовательно, закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются работники ТЦК, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов.
Соответственно привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП они не имеют права. А в случае если они будут пытаться это сделать или задержать за отказ предоставить военный билет, военнообязанный имеет право обратиться в суд с жалобой.
"Угрозы о привлечении по ст. 210 КУоАП и задержании — это все бегом отменит суд, если у вас опытный адвокат", — отметил Роман Симутин.
Таким образом, военнообязанное лицо имеет полное право отказаться предъявлять военный билет, ссылаясь на украинское законодательство.
В то же время, следует помнить, что не следует вступать в конфликт с сотрудниками ТЦК, следует вежливо объяснить свою точку зрения.
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