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Как украинцам общаться с ТЦК, если требуют предоставить военный билет

17 ноября 2023 23:17
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать, если ТЦК требуют военный билет
Сотрудники ТЦК проверяют военно-учетные документы у военнообязанных мужчин. Коллаж: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки, причем сделать это могут в любом общественном месте. Однако нередко работники ТЦК требуют от граждан предъявить военный билет, аргументируя это действием особого правового режима, обязывающего носить с собой документы.

Законно ли такое требование, есть ли военный билет документом, удостоверяющим личность и гражданство и как украинцам правильно реагировать на подобную ситуацию, рассказал адвокат Роман Симутин.

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Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, правовед смоделировал ситуацию, когда представители ТЦК останавливают военнообязанного на улице и требуют предоставить военный билет, обосновывая такое требование военным положением, что обязывает носить с собой документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы.

В случае отказа они угрожают задержать и привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП — Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Адвокат отмечает, что военнослужащие могут ссылаться на:

 

Мобилизация в Украине – что делать, если ТЦК требуют военный билет
Военный билет в Украине. Фото: google.com

Почему военные не имеют права требовать военный билет и как реагировать

По словам Романа Симутина, ст. 8 вышеупомянутого ЗУ действительно позволяет начальникам военно-гражданских администраций устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности, п. 7 предоставляет право на проверку документов, авто, грузов и т. п. в определенном правительством порядке.

"А куда же этот порядок отсылает? К п. 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо имеет право требовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус личности. И не просто так, а только при наличии оснований, например, если вы совершили правонарушения и т.п.", — объясняет Симутин.

Ст. 13 ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус", определяет достаточный перечень таких документов.

К документам, удостоверяющим личность и гражданство, относятся:

  • паспорт;
  • загранпаспорт.

Документы, удостоверяющие личность и его специальный статус:

  • удостоверение водителя;
  • вид мигранта.

Как следует из Закона, в перечне военный билет отсутствует, а следовательно, закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются работники ТЦК, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов.

Соответственно привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП они не имеют права. А в случае если они будут пытаться это сделать или задержать за отказ предоставить военный билет, военнообязанный имеет право обратиться в суд с жалобой.

"Угрозы о привлечении по ст. 210 КУоАП и задержании — это все бегом отменит суд, если у вас опытный адвокат", — отметил Роман Симутин.

Таким образом, военнообязанное лицо имеет полное право отказаться предъявлять военный билет, ссылаясь на украинское законодательство.

В то же время, следует помнить, что не следует вступать в конфликт с сотрудниками ТЦК, следует вежливо объяснить свою точку зрения.

Ранее мы писали, что такое военный билет, как он должен быть заполнен и что означает каждый пункт в документе.

Напомним, мы рассказывали, чем грозит отсутствие военного билета у военнообязанного украинца.

Также мы сообщали, имеют ли право ТЦК мобилизовать украинцев при обновлении военно-учетных данных.

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