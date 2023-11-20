Як в Україні боротимуться з ухилянтами у 2024 році

Прикордонник слідкує за незаконним переправленням ухилянтів за кордон. Фото: ДПСУ

З нового року в Україні хочуть запровадити повноцінний запуск е-реєстру призовників. Це дозволить зменшити кількість ухилянтів та перекрити "лазівки" для незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомляє Заборона.

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Зазначається, що в Україні є 15 категорія чоловіків, які мають право на відстрочку від призову, проте досить часто військовозобов'язані, які придатні до мобілізації, також знаходять шляхи, як незаконно виїхати за кордон. У зв'язку з цим влада хоче звузити цю категорію та повноцінно запустити е-реєстр призовників.

"Над ним працюють ще з 2017 року. Будуть збирати дані з майже усіх державних електронних баз. Також подати інформацію до військкоматів можна буде особисто онлайн", — йдеться у повідомленні.

Також раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що одним із військових пріоритетів для України є нарощування резервів, тому в Україні будуть запроваджені певні зміни, серед них, зокрема:

залучення більшої кількості громадян до військового резерву;

створення автоматизованої системи контролю та обліку підготовки громадян України до військової служби та до національного спротиву;

розширення переліку категорій громадян України, які придатні до призову на навчання чи участь у бойових діях ;

впровадження у діяльність органів військового управління Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг";

введення практики бойового стажування — передбачає направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки.

Які дані будуть в електронному реєстрі призовників

Як згадувалось, в Україні працюють над створенням єдиного реєстру призовників працюють вже з 2017 року. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що е-реєстр вже функціонує та постійно наповнюється інформацією. У базі будуть наступні дані:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

контактні та паспортні дані;

документи про сімейний стан, освіту, місце роботи, наявність дітей;

відомості про дати і цілі всіх поїздок за кордон і дати повернення;

дані про наявність судимостей;

наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану;

результати явки в ТЦК та проходження медкомісії,

відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо.

Наголошується, що доступ до цієї бази матимуть лише територіальні центри комплектування та Служба безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки українців використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації.