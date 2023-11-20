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Как в Украине будут бороться с уклонистами в 2024 году

20 ноября 2023 12:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как в Украине будут бороться с уклонистами в 2024 году
Пограничник следит за незаконной переправкой уклонистов за границу. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С нового года в Украине хотят ввести полноценный запуск е-реестра призывников. Это позволит уменьшить количество уклонистов и перекрыть "лазейки" для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.

Об этом сообщает Заборона.

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Отмечается, что в Украине есть 15 категория мужчин, имеющих право на отсрочку от призыва, однако довольно часто военнообязанные, пригодные к мобилизации, также находят пути, как незаконно уехать за границу. В связи с этим власти хотят сузить эту категорию и полноценно запустить е-реестр призывников.

"Над ним работают еще с 2017 года. Будут собирать данные с почти всех государственных электронных баз. Также предоставить информацию военкоматам можно будет лично онлайн", — говорится в сообщении.

Также ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что одним из военных приоритетов для Украины является наращивание резервов, поэтому в Украине будут введены определенные изменения, в том числе:

  • привлечение большего количества граждан в военный резерв;
  • создание автоматизированной системы контроля и учета подготовки граждан Украины к военной службе и национальному сопротивлению;
  • расширение перечня категорий граждан Украины, пригодных к призыву на обучение или участие в боевых действиях;
  • внедрение в деятельность органов военного управления Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег";
  • введение практики боевой стажировки — предполагает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.

Какие данные будут в электронном реестре призывников

Как упоминалось, в Украине работают над созданием единого реестра призывников уже с 2017 года. Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что е-реестр уже функционирует и постоянно наполняется информацией. В базе будут следующие данные:

  • персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
  • контактные и паспортные данные;
  • документы о семейном положении, образовании, месте работы, наличии детей;
  • сведения о датах и целях всех поездок за границу и датах возвращения;
  • данные о наличии судимостей;
  • наличие оснований для выезда за границу во время военного положения;
  • результаты явки в ТЦК и прохождение медкомиссии,
  • сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.

Отмечается, что доступ к этой базе будет иметь только территориальные центры комплектования и Служба безопасности Украины.

Напомним, недавно мы писали, сколько украинцев использовали получение высшего образования во избежание мобилизации.

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