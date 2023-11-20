Как в Украине будут бороться с уклонистами в 2024 году
С нового года в Украине хотят ввести полноценный запуск е-реестра призывников. Это позволит уменьшить количество уклонистов и перекрыть "лазейки" для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.
Об этом сообщает Заборона.
Борьба с уклонистами в Украине: что изменится в 2024 году
Отмечается, что в Украине есть 15 категория мужчин, имеющих право на отсрочку от призыва, однако довольно часто военнообязанные, пригодные к мобилизации, также находят пути, как незаконно уехать за границу. В связи с этим власти хотят сузить эту категорию и полноценно запустить е-реестр призывников.
"Над ним работают еще с 2017 года. Будут собирать данные с почти всех государственных электронных баз. Также предоставить информацию военкоматам можно будет лично онлайн", — говорится в сообщении.
Также ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что одним из военных приоритетов для Украины является наращивание резервов, поэтому в Украине будут введены определенные изменения, в том числе:
- привлечение большего количества граждан в военный резерв;
- создание автоматизированной системы контроля и учета подготовки граждан Украины к военной службе и национальному сопротивлению;
- расширение перечня категорий граждан Украины, пригодных к призыву на обучение или участие в боевых действиях;
- внедрение в деятельность органов военного управления Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег";
- введение практики боевой стажировки — предполагает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.
Какие данные будут в электронном реестре призывников
Как упоминалось, в Украине работают над созданием единого реестра призывников уже с 2017 года. Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что е-реестр уже функционирует и постоянно наполняется информацией. В базе будут следующие данные:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- контактные и паспортные данные;
- документы о семейном положении, образовании, месте работы, наличии детей;
- сведения о датах и целях всех поездок за границу и датах возвращения;
- данные о наличии судимостей;
- наличие оснований для выезда за границу во время военного положения;
- результаты явки в ТЦК и прохождение медкомиссии,
- сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.
Отмечается, что доступ к этой базе будет иметь только территориальные центры комплектования и Служба безопасности Украины.
Напомним, недавно мы писали, сколько украинцев использовали получение высшего образования во избежание мобилизации.
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