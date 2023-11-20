В Україні понад 100 тисяч чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації

Мобілізація студентів в Україні. Фото: 24 канал

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Щоб уникнути призову до ЗСУ, ухилянти вдається до різних способів. Один з найпоширеніших — вступ до ЗВО.

Про це йдеться в розслідуванні "NGL.media".

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Навчання як відстрочка від мобілізації

Зазначається, що в новому навчальному році частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання зросла до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років.

"Підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що українські заклади вищої освіти (ЗВО) продовжують масово використовувати для уникнення мобілізації. Якщо минулого року можливістю отримати легальну відстрочку від мобілізації скористалися близько 85 тис. чоловіків призовного віку, то цього року мова йде уже приблизно про 110 тисяч", — мовиться у повідомленні.

За 2023 рік українські ЗВО отримали понад 2,6 млрд грн лише за рахунок чоловіків далеко не студентського віку. Тоді як минулого року такий додатковий дохід склав 1,7 млрд грн.

"Абсолютним лідером став харківський Український державний університет залізничного транспорту, де кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, порівняно з довоєнним 2021 роком, зросла у 20 разів", – йдеться у розслідуванні.

Раніше ми розповідали, чи можна отримати відстрочку від мобілізації при виразці шлунка і на яке рішення ВЛК варто очікувати.

Крім того, стало відомо, чи братимуть до лав ЗСУ чоловіків в яких інвалід I або II групи один з батьків дружини.