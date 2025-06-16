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Головна Мобілізація Як в Україні формують мобілізаційні плани — у ЗСУ пояснили

Як в Україні формують мобілізаційні плани — у ЗСУ пояснили

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 13:29
У ЗСУ пояснили, як визначаються мобілізаційні плани
Військові в кабінеті. Ілюстративне фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook
Ключові моменти Як проходить мобілізація

Планування мобілізаційних завдань в Україні здійснюють на основі потреб конкретних військових частин. Так, Генеральний штаб ЗСУ враховує втрати, функціональне призначення, комплектність частин, а також ситуацію на фронті. 

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у відповідь на запит УП.

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Як проходить мобілізація

"Формування завдань базується на потребах конкретних військових частин з урахуванням їх функціонального призначення, втрат, комплектності та оперативної обстановки", — йдеться у коментарі.

У Сухопутних військах уточнили, що саме Генштаб займається плануванням завдань щодо мобілізації. Водночас розподіл планів базується на даних інформаційної системи "Оберіг", яка враховує кількість військовозобов’язаних у кожній області.

Таким чином формуються завдання для ТЦК з урахуванням реального людського ресурсу, закріпленого за конкретною місцевістю. 

Там пояснили, як це відбувається:

  • Генштаб визначає загальну потребу в особовому складі;
  • обласні ТЦК отримують планові мобілізаційні завдання та розподіляють їх на райони;
  • районні ТЦК формують персональні списки, виклики, вручення повісток, облік та оповіщення.

Крім того, виконання планів щодо мобілізації є одним із заходів реалізації законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків командир повинен нагадати військовому про них.

Також за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на співробітників ТЦК можуть накласти штраф.

Нагадаємо, у "Резерв+" наразі налічується близько 4,5 мільйона користувачів.

У Верховній Раді можуть ухвалити закон щодо покарань для працівників ТЦК за так звану "бусифікацію". 

ЗСУ військовий облік Генштаб ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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