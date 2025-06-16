У застосунку Резерв+ незабаром з'являться нові функцї кажуть у Міноборони

Інтерфейс застосунку "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

Застосунок "Резерв+" встановлений на смартфони величезної кількості військовозобов'язаних. Зараз таких українців мобілізаційного віку налічується близька 4,5 мільйона осіб.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

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Які нові можливості "Резерв+"

За словами Черногоренко, Міністерство оборони України прагне повною мірою цифровізувати всі процеси взаємодії з військовою системою. Зараз "Резерв+" вже надає можливість отримання облікових даних, формування електронних військових документів та подання заявок на вступ до армії.

За її словами, близько 6 тисяч вакансій розміщують військові частини та бригади. Користувачі можуть подати своє резюме через цей функціонал.

Завдяки застосунку було отримано 100 тисяч відгуків громадян на вакансії в армії, згенеровано 200 тисяч електронних направлень на військово-лікарську комісію, а кожна третя відстрочка в державі оформляється через "Резерв+".

Як незабаром зміниться "Резерв+"

В найближчі 3-4 тижні до застосунку буде додано опцію сплати штрафів онлайн з 50% знижкою за неявку до територіального центру комплектування.

Окрім того, пріоритетом міністерства є оцифрування всіх 35 типів відстрочок, заявила Черногоренко.

Раніше повідомлялось, що якщо даних військовозобов’язаного немає у реєстрі "Оберіг", його не зможуть забронювати від мобілізації. У деяких випадках громадянину доведеться відвідати ТЦК.

Також ми інформували, що робити, якщо "Резерв+" не формує електронне направлення на військово-лікарську комісію.