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Главная Мобилизация Как в Украине формируют мобилизационные планы — в ВСУ объяснили

Как в Украине формируют мобилизационные планы — в ВСУ объяснили

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 13:29
В ВСУ объяснили, как определяются мобилизационные планы
Военные в кабинете. Иллюстративное фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook
Ключові моменти Как проходит мобилизация

Планирование мобилизационных задач в Украине осуществляется на основе потребностей конкретных воинских частей. Так, Генеральный штаб ВСУ учитывает потери, функциональное назначение, комплектность частей, а также ситуацию на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в ответ на запрос УП.

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Как проходит мобилизация

"Формирование задач базируется на потребностях конкретных воинских частей с учетом их функционального назначения, потерь, комплектности и оперативной обстановки", — говорится в комментарии.

В Сухопутных войсках уточнили, что именно Генштаб занимается планированием задач по мобилизации. В то же время распределение планов базируется на данных информационной системы "Оберіг", которая учитывает количество военнообязанных в каждой области.

Таким образом формируются задачи для ТЦК с учетом реального человеческого ресурса, закрепленного за конкретной местностью.

Там объяснили, как это происходит:

  • Генштаб определяет общую потребность в личном составе;
  • областные ТЦК получают плановые мобилизационные задания и распределяют их на районы;
  • районные ТЦК формируют персональные списки, вызовы, вручение повесток, учет и оповещение.

Кроме того, выполнение планов по мобилизации является одной из мер реализации законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей командир должен напомнить военному о них.

Также за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации на сотрудников ТЦК могут наложить штраф.

Напомним, в "Резерв+" сейчас насчитывается около 4,5 миллиона пользователей.

В Верховной Раде могут принять закон о наказаниях для работников ТЦК за так называемую "бусификацию".

ВСУ военный учет Генштаб ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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