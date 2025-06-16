В ВСУ объяснили, как определяются мобилизационные планы

Как в Украине формируют мобилизационные планы — в ВСУ объяснили
Планирование мобилизационных задач в Украине осуществляется на основе потребностей конкретных воинских частей. Так, Генеральный штаб ВСУ учитывает потери, функциональное назначение, комплектность частей, а также ситуацию на фронте.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в ответ на запрос УП.
Как проходит мобилизация
"Формирование задач базируется на потребностях конкретных воинских частей с учетом их функционального назначения, потерь, комплектности и оперативной обстановки", — говорится в комментарии.
В Сухопутных войсках уточнили, что именно Генштаб занимается планированием задач по мобилизации. В то же время распределение планов базируется на данных информационной системы "Оберіг", которая учитывает количество военнообязанных в каждой области.
Таким образом формируются задачи для ТЦК с учетом реального человеческого ресурса, закрепленного за конкретной местностью.
Там объяснили, как это происходит:
- Генштаб определяет общую потребность в личном составе;
- областные ТЦК получают плановые мобилизационные задания и распределяют их на районы;
- районные ТЦК формируют персональные списки, вызовы, вручение повесток, учет и оповещение.
Кроме того, выполнение планов по мобилизации является одной из мер реализации законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей командир должен напомнить военному о них.
Также за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации на сотрудников ТЦК могут наложить штраф.
Напомним, в "Резерв+" сейчас насчитывается около 4,5 миллиона пользователей.
В Верховной Раде могут принять закон о наказаниях для работников ТЦК за так называемую "бусификацию".
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