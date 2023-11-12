Як вчинити, якщо непридатному до служби дали повістку — відповідь юриста

Військовий виписує повістку. Фото: google.com

Якщо військового визнано непридатним до служби в армії, то він має право ігнорувати будь-які повідомлення з боку ТЦК. Особливо, якщо повістка оформлена неналежним чином або якщо таке запрошення до ТЦК зроблене телефоном чи поштою.

Про це повідомляє юрист Владислав Дерій.

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Юрист називає неправомірними дії ТЦК, які вручають повістки непридатним до служби чоловікам. За його словами, якщо ВВК визнала громадянина непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку та було зроблено відповідний запис у військовому документі, то чоловік може не брати повістку і ніяк не реагувати на будь-які повідомлення з боку ТЦК.

"Поновити Вас на військовому обліку не зможуть, адже згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" взяти на військовий облік можуть громадян, які зняті за наказом МОУ, якщо ви є виключеним з військового обліку, то згідно із законодавством чинним, поновлення у військовому обліку виключених з нього — не передбачене", — зазначає юрист.

Резюмуючи, юрист додав, оскільки у громадянина немає обов’язків військовозобов’язаного, відповідно його не можуть притягнути до відповідальності за небажання проходити ВЛК або відмову від повістки. Особливо, якщо вручення таких повісток буде незаконним.

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці стався інцидент, коли співробітники ТЦК увійшли до приватного будинку, а господар почав знімати їх на відео, вимагаючи покинути його територію. Військовий юрист Руслан Ткаченко прокоментував цю подію, пояснюючи, що співробітники ТЦК мають законне право вручати повістки на приватній території, включаючи житла людей.

Також ми писали раніше, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. При врученні повістки співробітник ТЦК та СП можуть зупиняти й водіїв транспортних засобів для вручення повістки.