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Как поступить, если непригодному к службе дали повестку — ответ юриста

12 ноября 2023 12:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Как поступить, если непригодному к службе дали повестку — ответ юриста
Военный выписывает повестку. Фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Если военный признан непригодным к службе в армии, то он имеет право игнорировать какие-либо сообщения со стороны ТЦК. Особенно если повестка оформлена не должным образом или если такое приглашение в ТЦК сделано по телефону или по почте.

Об этом сообщает юрист Владислав Дерий.

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Что делать, если непригодному к службе дали повестку

Юрист называет неправомерными действия ТЦК, которые вручают повестки непригодным для службы мужчинам. По его словам, если ВЛК признала гражданина непригодным к военной службе с исключением из военного учета и была сделана соответствующая запись в военном документе, то мужчина может не брать повестку и никак не реагировать на какие-либо сообщения со стороны ТЦК.

"Восстановить вас на военном учете не смогут, ведь согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" взять на военный учет могут граждан, которые сняты по приказу МОУ, если вы исключены из военного учета, то согласно законодательству действующему, возобновление в военном учете исключенных из него — не предусмотрено", — отмечает юрист.

Резюмируя, юрист добавил, так как у гражданина нет обязанностей военнообязанного, соответственно его не могут привлечь к ответственности за нежелание проходить ВЛК или отказ от повестки. Особенно если вручение таких повесток будет незаконным.

Напомним, недавно в Виннице произошел инцидент, когда сотрудники ТЦК вошли в частный дом, а хозяин начал снимать их на видео, требуя покинуть его территорию. Военный юрист Руслан Ткаченко прокомментировал эту ситуацию, объясняя, что сотрудники ТЦК имеют законное право вручать повестки на частной территории, включая жилье людей.

Также мы писали раньше, что в Украине продляются военное положение и всеобщая мобилизация. При вручении повестки сотрудники ТЦК и СП могут останавливать и водителей транспортных средств для вручения повестки.

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