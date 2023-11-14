Як вчинити, якщо повістку вручили не за місцем прописки — відповідь юристів

Вручення повістки. Фото: соцмережі

У квітні 2023 року Кабмін змінив роботу ТЦК. Згідно з новими змінами, військовозобов'язані можуть отримувати повістки в будь-якому регіоні, незалежно від місця їх реєстрації.

Про це повідомляють адвокати Євгенія Рябека та Андрій Новак.

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Де можуть вручати повістки

ТЦК отримали право видавати повістки військовозобов'язаним у будь-якому регіоні, не обмежуючись районом їхнього обліку. Юрист Андрій Новак зазначає, що якщо військкомат встановить фактичне місце проживання особи, яке відрізняється від зареєстрованого, вони можуть вручити повістку безпосередньо за місцем проживання.

Це також стосується тих, хто не повідомив ТЦК про зміну місця перебування у встановлений семиденний термін, наприклад, у разі відряджень.

Юристи наголошують, що призовникам слід з'являтися до військкомату в районі свого фактичного проживання для постановки на облік. Важливо мати необхідні документи, такі як військовий квиток. Однак, якщо військовий квиток зберігається за місцем реєстрації, логічно отримати повістку там же.

Видача повістки на вулиці — чи це законно

Експерти з права стверджують, що оформлення та заповнення бланків повісток на вулицях чи військових блокпостах не відповідає нормативним процедурам. Вони уточнюють, що виключно керівник ТЦК має право виписувати повістки, які мають бути обов'язково підписані та скріплені печаткою.

Згідно з інформацією у статті, кожна повістка має містити певні елементи:

заголовок "ПОВІСТКА";

ПІБ того, кому вона адресована;

адресу реєстрації або фактичного проживання цієї особи;

унікальний номер повістки;

номер та дату указу ТЦК про необхідність явки;

точні дата, час та адреса ТЦК для звернення;

посаду, ініціали та прізвище керівника ТЦК, який видав повістку;

підпис цього керівника;

дату видачі документа;

офіційний друк ТЦК, відповідального за видачу повістки.

Нагадаємо, що у зв'язку з війною в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.