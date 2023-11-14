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Как поступить, если повестку вручили не по месту прописки — ответ юристов

14 ноября 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Как поступить, если повестку вручили не по месту прописки — ответ юристов
Вручение повестки. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В апреле 2023 года Кабмин изменил работу ТЦК. Согласно новым изменениям, военнообязанные могут получать повестки в любом регионе, независимо от места их регистрации.

Об этом сообщают адвокаты Евгения Рябека и Андрей Новак.

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Где могут вручать повестки

ТЦК получили право выдавать повестки военнообязанным в любом регионе, не ограничиваясь районом их учета. Юрист Андрей Новак указывает, что если военкомат установит фактическое место проживания лица, отличное от зарегистрированного, они могут вручить повестку непосредственно по месту проживания. 

Это также применяется к тем, кто не сообщил ТЦК о смене места пребывания в установленный семидневный срок, например, в случае командировок.

Юристы подчеркивают, что призывникам следует являться в военкомат в районе своего фактического проживания для постановки на учет. Важно иметь при себе необходимые документы, такие как военный билет. Однако, если военный билет находится по месту регистрации, логично получить повестку там же.

Выдача повестки на улице — законно ли это

Эксперты по праву утверждают, что оформление и заполнение бланков повесток на улицах или военных блокпостах не соответствует нормативным процедурам. Они уточняют, что исключительно руководитель ТЦК имеет право выписывать повестки, которые должны быть обязательно подписаны и скреплены печатью.

Согласно информации в статье, каждая повестка должна включать определенные элементы:

  • заголовок "ПОВЕСТКА";
  • ФИО того, кому она адресована;
  • адрес регистрации или фактического проживания этого человека;
  • уникальный номер повестки;
  • номер и дату указа ТЦК о необходимости явки;
  • точные дата, время и адрес ТЦК для обращения;
  • должность, инициалы и фамилию руководителя ТЦК, который выдал повестку;
  • подпись этого руководителя;
  • дату выдачи документа;
  • официальную печать ТЦК, ответственного за выдачу повестки.

Напомним, что в связи с войной в Украине была объявлена массовая мобилизация. В этот период мужчинам призывного возраста выдаются повестки, в частности тем, кто имеет судимость.

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