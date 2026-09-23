Захисники України можуть безкоштовно отримати корекцію рубців після травм

Військовий із лікаркою. Фото ілюстративне: prikhodko.com

Українські військовослужбовці та ветерани можуть безкоштовно пройти процедури з корекції рубців і шрамів після травм та опіків. Програма функціонує за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Скористатися медичною допомогою можна впродовж поточного року. Обов'язкова умова для участі — наявність направлення.

Про це 19 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто може скористатися програмою

Безкоштовну допомогу можуть отримати:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які брали участь у захисті України;

окремі категорії працівників силових і безпекових структур.

Алгоритм надання допомоги

Спочатку потрібно отримати направлення від сімейного або профільного лікаря. Чинним військовослужбовцям такий документ також може надати військова частина.

Наступний крок — звернення із документами та заявою до медичного закладу, який бере участь у програмі.

Допомога включає консультацію лікаря, складання індивідуального плану лікування, лазерну та ін'єкційну корекцію, медичний супровід і рекомендації щодо подальшого догляду. Корекцію проводять після завершення основного лікування, хірургічних втручань і формування рубців. Крім того, лікар має перевірити, чи немає в пацієнта протипоказань.

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Перелік закладів, які надають такі послуги, та детальну інформацію про програму можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Довідки можна отримати за номером +380 63 230 21 72 у відділі медичної підтримки Мінветеранів.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про заяву, яку зробив щодо мобілізації нардеп Олексій Кучеренко. Парламентарій під час виступу у Верховній Раді зазначив, що в Україні треба скасувати ТЦК та СП. Поповнювати військо, на його думку, можна завдяки системі рекрутингу.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія пояснював, що робити студентам, яких направили на ВЛК. Ігнорувати вимогу щодо проходження медогляду не варто навіть тим, хто має відстрочку. За неявку до лікарів можуть не лише призначити штраф до 17 тисяч гривень, а й оголосити порушника в розшук.