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Як відбирають кандидатів на службу за контрактом у ЗСУ — деталі

15 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як оформити контракт у ЗСУ — етапи відбору та оформлення на службу
Військовослужбовці ЗСУ. Фото архівне: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України та іноземці можуть підписати контракт на військову службу, якщо вони пройдуть всі необхідні перевірки та придатні за станом здоров'я й віком. Процес подачі документів та всі необхідні перевірки до підписання договору чітко регулюються на законодавчому рівні.

Новини.LIVE детально пояснить, що відбувається поетапно з моменту подачі документів на контрактну службу в ЗСУ чи Нацгвардії.

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Як відбувається процес оформлення громадянина на контрактну службу

Коли людина прибуває до військового комісаріату за місцем обліку чи своєї реєстрації, вона має пройти співбесіду та підібрати відповідну посаду у військовій частині. Там вона має отримати письмову згоду за необхідності, проте для жінок вона є обов'язковою від командира військової частини.

Які документи потрібно подати на контрактну службу

Далі до військкомату треба подати такі документи:

  • заява громадянина щодо вступу на службу за контрактом;
  • копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення;
  • військовий квиток (для військовозобов’язаних).

Після цього в обласному або районного військовому комісаріаті влаштують психологічне тестування, а потім — військово-лікарську комісію, де мають видати довідку про придатність до служби на відповідній посаді. Крім того, громадянину мають видати сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а також такі довідки:

  • про відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері;
  • про відсутність вагітності (для жінок);
  • про визначення групи крові та резус-фактора;
  • про результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів В та С;
  • картку медичного огляду.

Надалі людина має чекати на виклик з військкомату на відправку до навчального центру. 

Однак потрібно підготувати ще один пакет документів для оформлення особової справи після укладання контракту. Туди входить: 

  • автобіографія в рукописному і надрукованому примірниках;
  • довідка про трудову діяльність;
  • копію документів про освіту;
  • довідка про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;
  • службова характеристику з місця роботи або навчання;
  • письмова згода на проведення спеціальної перевірки у разі необхідності;
  • дві фотокартки розміром 9×12 см.

Які документи подавати військовослужбовцю строкової служби, який хоче перевестися на контракт

Якщо мобілізований виявив бажання служити надалі за контрактом, то йому потрібно подати рапорт (за підпорядкованістю), в якому зазначається серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер. 

Надалі він також має пройти психологічне тестування та з направлення командира обстежитись на військово-лікарській комісії за потребою. До прикладу, якщо раніше у нього не було висновку від ВЛК або є певні ознаки хвороби, які треба перевірити. 

Щоб оформити особу справу після укладання контракту, військовому потрібно підготувати такий пакет документів:

  • копія паспорта та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера;
  • результати запитів щодо проведення спеціальної перевірки;
  • автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
  • копії документів про народження та сімейний стан;
  • копії документів про освіту;
  • дві фотокартки розміром 9×12 см.

Нагадаємо, контракт на військову службу гарантує грошове забезпечення для громадян — відомі суми, які сплачує держава за перше оформлення.

Також адвокат пояснив, чи можуть військового, який підписав контракт із ЗСУ, перевести з однієї частини до іншої без його бажання. 

ЗСУ Нацгвардія мобілізація ВЛК контракт

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