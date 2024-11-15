Як оформити контракт у ЗСУ — етапи відбору та оформлення на службу

Як відбирають кандидатів на службу за контрактом у ЗСУ — деталі
Громадяни України та іноземці можуть підписати контракт на військову службу, якщо вони пройдуть всі необхідні перевірки та придатні за станом здоров'я й віком. Процес подачі документів та всі необхідні перевірки до підписання договору чітко регулюються на законодавчому рівні.
Новини.LIVE детально пояснить, що відбувається поетапно з моменту подачі документів на контрактну службу в ЗСУ чи Нацгвардії.
Як відбувається процес оформлення громадянина на контрактну службу
Коли людина прибуває до військового комісаріату за місцем обліку чи своєї реєстрації, вона має пройти співбесіду та підібрати відповідну посаду у військовій частині. Там вона має отримати письмову згоду за необхідності, проте для жінок вона є обов'язковою від командира військової частини.
Які документи потрібно подати на контрактну службу
Далі до військкомату треба подати такі документи:
- заява громадянина щодо вступу на службу за контрактом;
- копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення;
- військовий квиток (для військовозобов’язаних).
Після цього в обласному або районного військовому комісаріаті влаштують психологічне тестування, а потім — військово-лікарську комісію, де мають видати довідку про придатність до служби на відповідній посаді. Крім того, громадянину мають видати сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а також такі довідки:
- про відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері;
- про відсутність вагітності (для жінок);
- про визначення групи крові та резус-фактора;
- про результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів В та С;
- картку медичного огляду.
Надалі людина має чекати на виклик з військкомату на відправку до навчального центру.
Однак потрібно підготувати ще один пакет документів для оформлення особової справи після укладання контракту. Туди входить:
- автобіографія в рукописному і надрукованому примірниках;
- довідка про трудову діяльність;
- копію документів про освіту;
- довідка про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;
- службова характеристику з місця роботи або навчання;
- письмова згода на проведення спеціальної перевірки у разі необхідності;
- дві фотокартки розміром 9×12 см.
Які документи подавати військовослужбовцю строкової служби, який хоче перевестися на контракт
Якщо мобілізований виявив бажання служити надалі за контрактом, то йому потрібно подати рапорт (за підпорядкованістю), в якому зазначається серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер.
Надалі він також має пройти психологічне тестування та з направлення командира обстежитись на військово-лікарській комісії за потребою. До прикладу, якщо раніше у нього не було висновку від ВЛК або є певні ознаки хвороби, які треба перевірити.
Щоб оформити особу справу після укладання контракту, військовому потрібно підготувати такий пакет документів:
- копія паспорта та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера;
- результати запитів щодо проведення спеціальної перевірки;
- автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;
- копії документів про народження та сімейний стан;
- копії документів про освіту;
- дві фотокартки розміром 9×12 см.
Нагадаємо, контракт на військову службу гарантує грошове забезпечення для громадян — відомі суми, які сплачує держава за перше оформлення.
Також адвокат пояснив, чи можуть військового, який підписав контракт із ЗСУ, перевести з однієї частини до іншої без його бажання.
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