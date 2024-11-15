Как оформить контракт в ВСУ — этапы отбора и оформления на службу

Как отбирают кандидатов на службу по контракту в ВСУ — детали
Граждане Украины и иностранцы могут подписать контракт на военную службу, если они пройдут все необходимые проверки и пригодны по состоянию здоровья и возрасту. Процесс подачи документов и все необходимые проверки подписания договора четко регулируются на законодательном уровне.
Новини.LIVE подробно объяснит, что происходит поэтапно с момента подачи документов на контрактную службу в ВСУ или Нацгвардии.
Как происходит процесс оформления гражданина на контрактную службу
Когда человек прибывает в военный комиссариат по месту учета или регистрации, он должен пройти собеседование и подобрать соответствующую должность в воинской части. Там он должен получить письменное согласие при необходимости, однако, для женщин она обязательна от командира воинской части.
Какие документы нужно подать на контрактную службу
Далее в военкомат нужно подать следующие документы:
- заявление гражданина о вступлении на службу по контракту;
- копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера;
- справку из МВД Украины об отсутствии судимости или ее погашении;
- военный билет (для военнообязанных).
После этого в областном или районном военном комиссариате устроят психологическое тестирование, а затем военно-врачебную комиссию, где должны выдать справку о пригодности к службе в соответствующей должности. Кроме того, гражданину должны выдать сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра, а также следующие справки:
- об отсутствии нахождения на учете в психоневрологическом, кожвенерологическом и тубдиспансере;
- об отсутствии беременности (для женщин);
- об определении группы крови и резус-фактора;
- о результатах анализов на ВИЧ, сифилис, гепатитов "В" и "С";
- карту медицинского осмотра.
В дальнейшем человек должен ждать вызов из военкомата на отправку в учебный центр.
Однако нужно подготовить еще один пакет документов для оформления личного дела после заключения контракта. Туда входит:
- автобиография в рукописном и напечатанном экземплярах;
- справка о трудовой деятельности;
- копию документов об образовании;
- справка о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания;
- служебная характеристика с места работы или учебы;
- письменное согласие на проведение специальной проверки в случае необходимости;
- две фотографии размером 9×12 см.
Какие документы подавать военнослужащему срочной службы, который хочет перевестись на контракт
Если мобилизованный изъявил желание служить в дальнейшем по контракту, ему нужно подать рапорт (по подчиненности), в котором указывается серия и номер паспорта, идентификационный номер.
В дальнейшем он должен пройти психологическое тестирование и по направлению командира обследоваться на военно-врачебной комиссии по необходимости. Например, если раньше у него не было вывода от ВЛК или есть определенные признаки болезни, которые нужно проверить.
Чтобы оформить дело после заключения контракта, военному нужно подготовить такой пакет документов:
- копия паспорта и справки о присвоении индивидуального идентификационного номера;
- результаты запросов о проведении специальной проверки;
- автобиографию в рукописном и напечатанном экземплярах;
- копии документов о рождении и семейном положении;
- копии документов об образовании;
- две фотографии размером 9×12 см.
Напомним, контракт на военную службу гарантирует денежное обеспечение для граждан — известные суммы, уплачиваемые государством за первое оформление.
Также адвокат объяснил, могут ли военного, подписавшего контракт с ВСУ, перевести из одной части в другую без его желания.
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