Як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році — пояснення
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 16 квітня, підписав законопроєкт про мобілізацію. Згідно з ним, були внесені деякі зміни щодо виключення чоловіків з військового обліку в Україні.
Про це пише Судово-юридична газета.
Виключення з військового обліку
Так, виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно зниклими або оголошені померлими;
- припинили громадянство України;
- визнані непридатними до військової служби;
- досягли граничного віку перебування в запасі.
У змінах йдеться, що в громадянина, який був виключений з військового обліку через непридатність або досягнення граничного віку, військово-обліковий документ не вилучається. Натомість до нього вносяться дані про виключення.
Тому ці особи теж повинні носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліції.
Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, що змінилося в мобілізації в Україні у 2024 році.
Також згідно з законом, на користь ЗСУ можуть вилучати автомобілі громадян, які у власності мають кілька транспортних засобів.
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