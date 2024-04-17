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Як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році — пояснення

17 квітня 2024 15:07
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Любомир Кучер
Редактор
Як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році — пояснення
Працівники ТЦК вручають повістку. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 16 квітня, підписав законопроєкт про мобілізацію. Згідно з ним, були внесені деякі зміни щодо виключення чоловіків з військового обліку в Україні.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Виключення з військового обліку

Так, виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

  • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно зниклими або оголошені померлими;
  • припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби;
  • досягли граничного віку перебування в запасі.

У змінах йдеться, що в громадянина, який був виключений з військового обліку через непридатність або досягнення граничного віку, військово-обліковий документ не вилучається. Натомість до нього вносяться дані про виключення.

Тому ці особи теж повинні носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліції. 

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, що змінилося в мобілізації в Україні у 2024 році.

Також згідно з законом, на користь ЗСУ можуть вилучати автомобілі громадян, які у власності мають кілька транспортних засобів. 

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військовий облік
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
чоловіки

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