Як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році — пояснення

Працівники ТЦК вручають повістку. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 16 квітня, підписав законопроєкт про мобілізацію. Згідно з ним, були внесені деякі зміни щодо виключення чоловіків з військового обліку в Україні.

Про це пише Судово-юридична газета.

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Виключення з військового обліку

Так, виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно зниклими або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

У змінах йдеться, що в громадянина, який був виключений з військового обліку через непридатність або досягнення граничного віку, військово-обліковий документ не вилучається. Натомість до нього вносяться дані про виключення.

Тому ці особи теж повинні носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліції.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, що змінилося в мобілізації в Україні у 2024 році.

Також згідно з законом, на користь ЗСУ можуть вилучати автомобілі громадян, які у власності мають кілька транспортних засобів.