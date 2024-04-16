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Закон про мобілізацію — які зміни чекають на військовозобов'язаних у 2024 році

16 квітня 2024 18:15
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Любомир Кучер
Редактор
Закон про мобілізацію — які зміни чекають на військовозобов'язаних у 2024 році
Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: Facebook/ЖОТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховна Рада України минулого тижня ухвалила в цілому новий законопроєкт про мобілізацію. Вже сьогодні, 16 квітня, його підписав Президент Володимир Зеленський.

Що змінилося в мобілізації в Україні, розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Так, закон знижує призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років. Водночас скасовується право на відстрочку студентів, що здобувають другу чи третю вищу освіту.

Повістки чоловікам можуть вручати лише в паперовому вигляді, а електронні — не надсилатимуть. Також особи віком 18-60 років мають носити з собою військово-обліковий документ.

В Україні створять та запустять е-кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста — реєстрація добровільна.

Військовозобов'язані повинні протягом 60 днів звернутися до ТЦК та СП, ЦНАПу або електронного кабінету для уточнення облікових даних.

Після вручення повістки людина має з'явитися до військкомату у визначений документом термін.

А всім "обмежено придатним" протягом 9 місяців необхідно повторно пройти ВЛК.

Також замість строкової служби запроваджується базова військова служба, яку мають пройти громадяни віком 18-25 років. А чоловіки віком до 60 років, які не пройшли базову військову підготовку або службу — не зможуть вступити на держслужбу.

Громадяни України призовного віку, що проживають за кордоном, зможуть отримувати консульські послуги лише після уточнення облікових даних.

Ухилянтів зможуть обмежувати в праві користування власним транспортним засобом. Також автівку матимуть право вилучити на користь ЗСУ, якщо людина у власності має кілька транспортних засобів.

Крім того, під час укладання першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотекою.

Щодо мобілізації жінок — обов'язкової норми не буде, лише за добровільним бажанням.

мобілізація в Україні
Зміни в мобілізації. Фото: Укрінформ

Ознайомитися з повним текстом законопроєкту можна за цим посиланням.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін заявив, що 70% військовозобов'язаних в Україні втратять відстрочку від мобілізації.

Також у Міноборони заявили про повне цифрування даних щодо чоловіків призовного віку.

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