Как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году — объяснение
Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, подписал законопроект о мобилизации. Согласно ему, были внесены некоторые изменения по поводу исключение мужчин из военного учета в Украине.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Исключение из военного учета
Так, исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:
- умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно исчезнувшими или объявленные умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
В изменениях говорится, что у гражданина, исключенного из военного учета из-за негодности или достижения предельного возраста, военно-учетный документ не изымается. Вместо этого в него вносятся данные об исключении.
Поэтому эти лица тоже должны носить с собой до 60 лет военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК или полиции.
Ранее в материале Новини.LIVE мы объяснили, что изменилось в мобилизации в Украине в 2024 году.
Также по закону в пользу ВСУ могут изымать автомобили граждан, которые в собственности имеют несколько транспортных средств.
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