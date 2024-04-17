Как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году — объяснение

Сотрудники ТЦК вручают повестку. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК и СП

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, подписал законопроект о мобилизации. Согласно ему, были внесены некоторые изменения по поводу исключение мужчин из военного учета в Украине.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Исключение из военного учета

Так, исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно исчезнувшими или объявленные умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В изменениях говорится, что у гражданина, исключенного из военного учета из-за негодности или достижения предельного возраста, военно-учетный документ не изымается. Вместо этого в него вносятся данные об исключении.

Поэтому эти лица тоже должны носить с собой до 60 лет военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК или полиции.

Ранее в материале Новини.LIVE мы объяснили, что изменилось в мобилизации в Украине в 2024 году.

Также по закону в пользу ВСУ могут изымать автомобили граждан, которые в собственности имеют несколько транспортных средств.