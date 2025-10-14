Відео
Головна Мобілізація Як відстрочка може скасувати військовий квиток — є нюанси обліку

Як відстрочка може скасувати військовий квиток — є нюанси обліку

Дата публікації: 14 жовтня 2025 04:30
Треба перевірити Резерв+ — відстрочка може скасувати сам військовий квиток
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №559, термін дії військово-облікового документа в електронній формі встановлений не більше ніж один рік з моменту його створення. Тобто, треба перевірити "Резерв+", щоб переконатись у чинності облікових документів та відстрочки, якщо вона є. 

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК.

Читайте також:

Нюанси термінів документа та відстрочки

У ТЦК уточнили, що зазначений термін дії не може перевищувати строк дії:

  • відстрочки від направлення на проходження базової військової служби — для призовників;
  • відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) — для військовозобов'язаних та резервістів.

Отже, навіть якщо документ сформовано на рік, але відстрочка закінчується через шість місяців, саме через шість місяців втратить чинність і сам документ.

Після завершення строку дії військово-обліковий документ в електронній формі може бути сформований повторно. Його зміст буде визначатися даними в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У разі продовження дії відстрочки або бронювання, це автоматично відобразиться в новому документі. Якщо ж відстрочка втратила чинність, новий документ покаже актуальний статус без неї.

Раніше ми вже ми повідомляли, що робити військовозобов'язаному, аби позбутися статусу "У розшуку". Є три варіанти, які доступні для цього.

Також ми розповідали, які можуть бути наслідки для тих, хто виїхав за кордон на законних підставах, але не повернувся вчасно.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
