Україна
Как отсрочка может отменить военный билет — есть нюансы учета

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 04:30
Надо проверить Резерв+ — отсрочка может отменить сам военный билет
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Согласно Постановлению Кабинета Министров №559, срок действия военно-учетного документа в электронной форме установлен не более одного года с момента его создания. То есть, надо проверить "Резерв+", чтобы убедиться в действии учетных документов и отсрочки, если она есть.

Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК.

Читайте также:

Нюансы сроков документа и отсрочки

В ТЦК уточнили, что указанный срок действия не может превышать срок действия:

  • отсрочки от направления на прохождение базовой военной службы - для призывников;
  • отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации на особый период (бронирование) - для военнообязанных и резервистов.

Таким образом, даже если документ сформирован на год, но отсрочка заканчивается через шесть месяцев, именно через шесть месяцев утратит силу и сам документ.

После завершения срока действия военно-учетный документ в электронной форме может быть сформирован повторно. Его содержание будет определяться данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае продления действия отсрочки или бронирования, это автоматически отобразится в новом документе. Если же отсрочка утратила силу, новый документ покажет актуальный статус без нее.

Ранее мы уже мы сообщали, что делать военнообязанному, чтобы избавиться от статуса "В розыске". Есть три варианта, которые доступны для этого.

Также мы рассказывали, какие могут быть последствия для тех, кто выехал за границу на законных основаниях, но не вернулся вовремя.

Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
