Надо проверить Резерв+ — отсрочка может отменить сам военный билет

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Согласно Постановлению Кабинета Министров №559, срок действия военно-учетного документа в электронной форме установлен не более одного года с момента его создания. То есть, надо проверить "Резерв+", чтобы убедиться в действии учетных документов и отсрочки, если она есть.

Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК.

Нюансы сроков документа и отсрочки

В ТЦК уточнили, что указанный срок действия не может превышать срок действия:

отсрочки от направления на прохождение базовой военной службы - для призывников;

отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации на особый период (бронирование) - для военнообязанных и резервистов.

Таким образом, даже если документ сформирован на год, но отсрочка заканчивается через шесть месяцев, именно через шесть месяцев утратит силу и сам документ.

После завершения срока действия военно-учетный документ в электронной форме может быть сформирован повторно. Его содержание будет определяться данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае продления действия отсрочки или бронирования, это автоматически отобразится в новом документе. Если же отсрочка утратила силу, новый документ покажет актуальный статус без нее.

