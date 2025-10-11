Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть оформити відстрочку прямо у Резерв+

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

У додатку "Резерв+" запроваджено нову категорію осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Батьки дітей з інвалідністю будь-якого віку тепер можуть оформити відстрочку онлайн через цей додаток.

Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК.

Що відомо про новий тип відстрочки

Згідно з повідомленням ТЦК, право на отримання відстрочки мають:

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Для отримання відстрочки необхідно подати відповідну заявку в додатку "Резерв+". Система автоматично перевірить надані дані за допомогою державних реєстрів. У разі підтвердження права на відстрочку, інформація буде відображена у військовому документі користувача.

Зазвичай процедура оформлення відстрочки займає декілька годин.

У ТЦК нагадують, що в додатку "Резерв+" вже доступні відстрочки для:

осіб з інвалідністю;

студентів та аспірантів;

батьків трьох і більше дітей;

сімей загиблих/захисників із дитиною;

чоловіків або дружин осіб з інвалідністю;

тимчасово непридатних до військової служби;

працівників вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів.

