Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть оформити відстрочку прямо у Резерв+

У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки — кого це стосується
У додатку "Резерв+" запроваджено нову категорію осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Батьки дітей з інвалідністю будь-якого віку тепер можуть оформити відстрочку онлайн через цей додаток.
Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК.
Що відомо про новий тип відстрочки
Згідно з повідомленням ТЦК, право на отримання відстрочки мають:
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.
Для отримання відстрочки необхідно подати відповідну заявку в додатку "Резерв+". Система автоматично перевірить надані дані за допомогою державних реєстрів. У разі підтвердження права на відстрочку, інформація буде відображена у військовому документі користувача.
Зазвичай процедура оформлення відстрочки займає декілька годин.
У ТЦК нагадують, що в додатку "Резерв+" вже доступні відстрочки для:
- осіб з інвалідністю;
- студентів та аспірантів;
- батьків трьох і більше дітей;
- сімей загиблих/захисників із дитиною;
- чоловіків або дружин осіб з інвалідністю;
- тимчасово непридатних до військової служби;
- працівників вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів.
