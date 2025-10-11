Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки — кого це стосується

У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки — кого це стосується

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 04:30
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть оформити відстрочку прямо у Резерв+
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

У додатку "Резерв+" запроваджено нову категорію осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Батьки дітей з інвалідністю будь-якого віку тепер можуть оформити відстрочку онлайн через цей додаток.

Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про новий тип відстрочки

Згідно з повідомленням ТЦК, право на отримання відстрочки мають:

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Для отримання відстрочки необхідно подати відповідну заявку в додатку "Резерв+". Система автоматично перевірить надані дані за допомогою державних реєстрів. У разі підтвердження права на відстрочку, інформація буде відображена у військовому документі користувача.

Зазвичай процедура оформлення відстрочки займає декілька годин.

У ТЦК нагадують, що в додатку "Резерв+" вже доступні відстрочки для:

  • осіб з інвалідністю;
  • студентів та аспірантів;
  • батьків трьох і більше дітей;
  • сімей загиблих/захисників із дитиною;
  • чоловіків або дружин осіб з інвалідністю;
  • тимчасово непридатних до військової служби;
  • працівників вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як уточнити військово-облікові дані через "Резерв+" в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що у "Резерв+" розширили можливості та додали нові функції.

військовий облік мобілізація застосунок відстрочка резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації