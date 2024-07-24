Пріоритетні військові частини - що це таке та як комплектують

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: dtkt.ua

Список військових частин пріоритетного комплектування формується Генеральним штабом Збройних сил України. Генштаб під час цього процесу керується, зокрема, потребами бойових підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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Хто визначає пріоритетність військових частин

Військовими частинами пріоритетного комплектування розпоряджається верховне військове керівництво Збройних сил України.

Конкретно пріоритетність тих чи інших частин та підрозділів визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Як формується список частин пріоритетного комплектування

Перелік пріоритетних військових частин, як зазначили у Генштабі, формується з урахуванням нагальних потреб бойових підрозділів.

Крім того, важливу роль грають рішення власне керівництва Збройних сил України.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну. Наразі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки, можуть бути призвані на військову службу. Проте є також можливість добровільно укласти контракт із ЗСУ. У такому разі декілька категорій матимуть змогу демобілізуватися вже через рік служби.

Ми також повідомляли, що дві категорії військовозобов’язаних українців можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік, навіть під час війни. Після закінчення строку контракту військовослужбовці можуть звільнитися.