Контракт із ЗСУ — хто з добровольців має право демобілізуватися через рік

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: zakarpattya.net.ua

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Наразі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки, можуть бути призвані на військову службу. Проте є також можливість добровільно укласти контракт із ЗСУ. У такому разі декілька категорій матимуть змогу демобілізуватися вже через рік служби.

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Хто може укласти контракт на рік

Так, відповідно до чинного законодавства, питання демобілізації закріпленні у ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У законі дійсно є норма, яка надає можливість добровольцям, які підписали контракт, демобілізуватися через рік. Проте вона поширюється тільки на дві категорії:

Громадяни, які уклали контракт у віці від 18 до 25 років. Громадяни з медичною або психологічною освітою.

Такі чоловіки та жінки мають право укласти контракт на один рік і продовжувати його виключно за власним бажанням. Виняток становлять особи, які мають офіцерські звання (закінчили у виші військову кафедру). На них така норма закону не поширюється.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Скільки служать контрактники та мобілізовані

Під час дії воєнного стану в країні контракт, що закінчився, автоматично продовжується до:

кінця воєнного стану;

указу президента про демобілізацію;

якщо з’явиться підстава для звільнення (сімейні або за станом здоров’я).

В таких самих умовах в особливий період перебувають і мобілізовані. Проте, є один важливий момент — якщо доброволець уклав контракт на три роки, а війна закінчиться через рік, то він продовжить нести службу. В той час як мобілізованого буде звільнено.

Крім того, той, кому за законом належить відстрочка, а він зголосився на контракт, право на відстрочку втратить. Мобілізований — ні, тобто у нього залишатиметься підстава для звільнення.

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