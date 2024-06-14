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Хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби — є дві категорії

14 червня 2024 21:00
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Любомир Кучер
Редактор
Контракт із ЗСУ — хто з добровольців має право демобілізуватися через рік
Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: zakarpattya.net.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Наразі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки, можуть бути призвані на військову службу. Проте є також можливість добровільно укласти контракт із ЗСУ. У такому разі декілька категорій матимуть змогу демобілізуватися вже через рік служби. 

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Хто саме має право звільнитися з лав ЗСУ після року служби навіть під час воєнного стану, розповіли представники ТЦК та СП у коментарі виданню "Коротко про".

Хто може укласти контракт на рік 

Так, відповідно до чинного законодавства, питання демобілізації закріпленні у ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У законі дійсно є норма, яка надає можливість добровольцям, які підписали контракт, демобілізуватися через рік. Проте вона поширюється тільки на дві категорії:

  1. Громадяни, які уклали контракт у віці від 18 до 25 років.
  2. Громадяни з медичною або психологічною освітою.

Такі чоловіки та жінки мають право укласти контракт на один рік і продовжувати його виключно за власним бажанням. Виняток становлять особи, які мають офіцерські звання (закінчили у виші військову кафедру). На них така норма закону не поширюється.

 

Скільки служать контрактники та мобілізовані
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Скільки служать контрактники та мобілізовані

Під час дії воєнного стану в країні контракт, що закінчився, автоматично продовжується до:

  •  кінця воєнного стану;
  •  указу президента про демобілізацію;
  •  якщо з’явиться підстава для звільнення (сімейні або за станом здоров’я).

В таких самих умовах в особливий період перебувають і мобілізовані. Проте, є один важливий момент — якщо доброволець уклав контракт на три роки, а війна закінчиться через рік, то він продовжить нести службу. В той час як мобілізованого буде звільнено. 

Крім того, той, кому за законом належить відстрочка, а він зголосився на контракт, право на відстрочку втратить. Мобілізований — ні, тобто у нього залишатиметься підстава для звільнення. 

Раніше ми повідомляли, коли чоловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми писали, що робити заброньованому українцю, якщо його намагаються мобілізувати.

Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

добровольці
контракт
мобілізація
ЗСУ
закон

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