Приоритетные воинские части – что это такое и как комплектуют

Как воинские части становятся приоритетными — кто определяет их статус
Список воинских частей приоритетного комплектования формируется Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Генштаб в ходе этого процесса руководствуется, в частности, потребностями боевых подразделений ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Кто определяет приоритетность воинских частей
Воинские части приоритетного комплектования находятся в распоряжении верховного военного руководства Вооруженных сил Украины.
Конкретно приоритетность тех либо других частей и подразделений определяет Генеральный штаб ВСУ.
Как формируется список частей приоритетного комплектования
Список приоритетных воинских частей, как отметили в Генштабе, формируется с учетом насущных потребностей боевых подразделений.
Кроме того, важную роль играют решение собственно руководства Вооруженных сил Украины.
Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки, могут быть призваны на военную службу. Однако есть возможность добровольно заключить контракт с ВСУ. В таком случае несколько категорий смогут демобилизоваться уже через год службы.
Мы также сообщали, что две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.
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