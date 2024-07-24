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Как воинские части становятся приоритетными — кто определяет их статус

24 июля 2024 18:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Приоритетные воинские части – что это такое и как комплектуют
Военнослужащие ВСУ. Фото: dtkt.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Список воинских частей приоритетного комплектования формируется Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Генштаб в ходе этого процесса руководствуется, в частности, потребностями боевых подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Кто определяет приоритетность воинских частей

Воинские части приоритетного комплектования находятся в распоряжении верховного военного руководства Вооруженных сил Украины.

Конкретно приоритетность тех либо других частей и подразделений определяет Генеральный штаб ВСУ.

Как формируется список частей приоритетного комплектования

Список приоритетных воинских частей, как отметили в Генштабе, формируется с учетом насущных потребностей боевых подразделений.

Кроме того, важную роль играют решение собственно руководства Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки, могут быть призваны на военную службу. Однако есть возможность добровольно заключить контракт с ВСУ. В таком случае несколько категорий смогут демобилизоваться уже через год службы.

Мы также сообщали, что две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.

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