Оскарження наказів та дій командира — куди звертатися військовому

Військовослужбовець із командиром. Фото: tva.ua

Військовослужбовець, щодо якого командир вчиняє незаконні чи неправомірні дії, має право поскаржитися вищому військовому керівництву. Інший шлях оскарження таких дій офіцера — це подання до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся зі своєю проблемою військовослужбовець, який поскаржився на неправомірні, на його думку, дії командира.

Громадянин поцікавився, як він може оскаржити незаконні дії свого офіцера.

Два шляхи оскарження

"Ви можете оскаржити дії командира до вищого керівництва", — відповів цьому військовослужбовцю адвокат Юрій Айвазян.

Він також додав, що ще одним варіантом для військовослужбовця є подання скарги до суду.

"Інших шляхів тут немає", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має солдат на скаргу на незаконні дії командирів.

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