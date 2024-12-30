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Як військовий може оскаржити незаконні дії командира

30 грудня 2024 18:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оскарження наказів та дій командира — куди звертатися військовому
Військовослужбовець із командиром. Фото: tva.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець, щодо якого командир вчиняє незаконні чи неправомірні дії, має право поскаржитися вищому військовому керівництву. Інший шлях оскарження таких дій офіцера — це подання до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся зі своєю проблемою військовослужбовець, який поскаржився на неправомірні, на його думку, дії командира.

Громадянин поцікавився, як він може оскаржити незаконні дії свого офіцера.

Два шляхи оскарження

"Ви можете оскаржити дії командира до вищого керівництва", — відповів цьому військовослужбовцю адвокат Юрій Айвазян.

Він також додав, що ще одним варіантом для військовослужбовця є подання скарги до суду.

"Інших шляхів тут немає", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має солдат на скаргу на незаконні дії командирів.

Також ми повідомляли про те, що робити громадянину, якого незаконно мобілізували.

суд скарги військовослужбовці командир офіцери

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