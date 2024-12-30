Обжалование приказов и действий командира – куда обращаться военному

Военнослужащий с командиром. Фото: tva.ua

Военнослужащий, в отношении которого командир совершает незаконные или неправомерные действия, имеет право пожаловаться высшему военному руководству. Другой путь обжалования таких действий офицера — это представление в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился со своей проблемой военнослужащий, который пожаловался на неправомерные, по его мнению, действия командира.

Гражданин поинтересовался, как он может оспорить незаконные действия своего офицера.

Два пути обжалования

"Вы можете оспорить действия командира к высшему руководству", — ответил этому военнослужащему адвокат Юрий Айвазян.

Он также добавил, что еще одним вариантом для военнослужащего является подача жалобы в суд.

"Других путей здесь нет", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени у солдат на жалобу на незаконные действия командиров.

Также мы сообщали о том, что делать гражданину, которого незаконно мобилизовали.