ВЛК для військового - інструкція, як пройти комісію

Як військовий може отримати право на ВЛК
Згідно із чинним законодавством, військовослужбовці ЗСУ мають право на проходження ВЛК у випадку погіршення стану здоров’я. Для цього потрібно подати рапорт на ім’я командира.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
ВЛК для військовослужбовця
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право військовослужбовець на проходження військово-лікарської комісії.
"Військовослужбовцю потрібно написати рапорт командиру про погіршення стану здоров'я та направлення на ВЛК", — пояснив юрист Владислав Дерій.
За його словами, такий рапорт повинні розглянути протягом 14 днів.
Що робити у випадку відмови командира
Дерій наголосив, що військовослужбовець може отримати відмову, але це не стане завершенням історії із ВЛК.
"Якщо військовий отримає відмову — йому потрібно подати скаргу до Міноборни або він може укласти угоду з адвокатом, який подасть адвокатський запит та при необхідності оскаржить бездіяльність командира у судовому порядку", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи треба проходити ВЛК заброньованим.
Додамо, ми повідомляли, що процес проходження ВЛК реформують вже у лютому.
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