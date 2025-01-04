ВЛК для військового - інструкція, як пройти комісію

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: "Інформатор"

Згідно із чинним законодавством, військовослужбовці ЗСУ мають право на проходження ВЛК у випадку погіршення стану здоров’я. Для цього потрібно подати рапорт на ім’я командира.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право військовослужбовець на проходження військово-лікарської комісії.

"Військовослужбовцю потрібно написати рапорт командиру про погіршення стану здоров'я та направлення на ВЛК", — пояснив юрист Владислав Дерій.

За його словами, такий рапорт повинні розглянути протягом 14 днів.

Що робити у випадку відмови командира

Дерій наголосив, що військовослужбовець може отримати відмову, але це не стане завершенням історії із ВЛК.

"Якщо військовий отримає відмову — йому потрібно подати скаргу до Міноборни або він може укласти угоду з адвокатом, який подасть адвокатський запит та при необхідності оскаржить бездіяльність командира у судовому порядку", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи треба проходити ВЛК заброньованим.

Додамо, ми повідомляли, що процес проходження ВЛК реформують вже у лютому.