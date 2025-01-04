ВВК для военного - инструкция, как пройти комиссию

Военнослужащий проходит ВВК. Фото: "Інформатор"

Согласно действующему законодательству, военнослужащие ВСУ имеют право на прохождение ВВК в случае ухудшения состояния здоровья. Для этого нужно подать рапорт на имя командира.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право военнослужащий на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Военнослужащему нужно написать рапорт командиру об ухудшении состояния здоровья'я и направлении на ВВК", — объяснил юрист Владислав Дерий.

По его словам, такой рапорт должны рассмотреть в течение 14 дней.

Что делать в случае отказа командира

Дерий отметил, что военнослужащий может получить отказ, но это не станет завершением истории с ВВК.

"Если военный получит отказ — ему нужно подать жалобу в Миноборны или он может заключить соглашение с адвокатом, который подаст адвокатский запрос и при необходимости обжалует бездействие командира в судебном порядке", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы писали ранее о том, нужно ли проходить ВВК забронированным.

Добавим, мы сообщали, что процесс прохождения ВВК реформируют уже в феврале.