Як військовозобов'язаним студентам виїхати на навчання за кордон — покрокова інструкція

Студенти. Фото: lntu.edu.ua

Уряд вніс зміни до норм, що регулюють перетин кордону студентами. Тепер відкривають можливість для студентів обох статей брати участь у програмах академічної мобільності.

Про це повідомив Кабінет Міністрів України у вівторок, 7 травня.

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Правила перетину кордону для студентів

Тепер студентам дозволено виїзд за кордон для освітніх цілей або стажувань. До останнього часу, під час воєнного стану, лише жінки могли навчатися в закордонних університетах, але тепер чоловіки також можуть бути учасниками академічної мобільності завдяки новим змінам.

Інфографіка від Кабміну

Інфографіка від Кабміну

Для перетину кордону чоловікам необхідно:

Бути у віці від 18 до 22 років;

Не бути призовниками на військову службу в період мобілізації;

Бути зареєстрованими учасниками програми академічної мобільності на термін одного семестру;

Навчатися на денній формі навчання в українських вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності;

Здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю (або магістра у медичній, фармацевтичній або ветеринарній галузях).

Правила перетину кордону для студентів. Фото: Кабмін

Перелік необхідних документів

Електронний квиток студента;

Завірена копія угоди з іноземним університетом про зарахування на програму академічної мобільності;

Військовий квиток з Територіального центру комплектування;

Довідка від навчального закладу про направлення на навчання за кордоном в рамках програми академічної мобільності.

Перелік необхідних документів. Фото: Кабмін

У довідці повинні бути зазначені підстави співробітництва, термін навчання за кордоном, відсутність незадовільних оцінок за останні два семестри, а також підтвердження володіння мовою навчання в іноземному університеті.

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