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Як військовозобов'язаним студентам виїхати на навчання за кордон — покрокова інструкція

7 травня 2024 22:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Як військовозобов'язаним студентам виїхати на навчання за кордон — покрокова інструкція
Студенти. Фото: lntu.edu.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Уряд вніс зміни до норм, що регулюють перетин кордону студентами. Тепер відкривають можливість для студентів обох статей брати участь у програмах академічної мобільності.

Про це повідомив Кабінет Міністрів України у вівторок, 7 травня.

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Правила перетину кордону для студентів

Тепер студентам дозволено виїзд за кордон для освітніх цілей або стажувань. До останнього часу, під час воєнного стану, лише жінки могли навчатися в закордонних університетах, але тепер чоловіки також можуть бути учасниками академічної мобільності завдяки новим змінам.

Інфографіка від Кабміну
Інфографіка від Кабміну
Інфографіка від Кабміну
Інфографіка від Кабміну

Для перетину кордону чоловікам необхідно:

  • Бути у віці від 18 до 22 років;
  • Не бути призовниками на військову службу в період мобілізації;
  • Бути зареєстрованими учасниками програми академічної мобільності на термін одного семестру;
  • Навчатися на денній формі навчання в українських вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності;
  • Здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю (або магістра у медичній, фармацевтичній або ветеринарній галузях).
Правила перетину кордону для студентів. Фото: Кабмін
Правила перетину кордону для студентів. Фото: Кабмін

Перелік необхідних документів

  • Електронний квиток студента;
  • Завірена копія угоди з іноземним університетом про зарахування на програму академічної мобільності;
  • Військовий квиток з Територіального центру комплектування;
  • Довідка від навчального закладу про направлення на навчання за кордоном в рамках програми академічної мобільності.
Перелік необхідних документів. Фото: Кабмін
Перелік необхідних документів. Фото: Кабмін

У довідці повинні бути зазначені підстави співробітництва, термін навчання за кордоном, відсутність незадовільних оцінок за останні два семестри, а також підтвердження володіння мовою навчання в іноземному університеті.

Нагадаємо, юрист пояснив, чи мають право на відстрочку студенти магістратури з дипломами спеціалістів.

Також ми писали, що студенти вищих навчальних закладів повинні будуть пройти єдиний іспит, і ті, хто не зможе успішно скласти іспит після другої спроби, будуть відраховані.

Кабінет міністрів
освіта
студенти
Україна
мобілізація
Університет
закордон

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