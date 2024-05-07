Як військовозобов'язаним студентам виїхати на навчання за кордон — покрокова інструкція
Уряд вніс зміни до норм, що регулюють перетин кордону студентами. Тепер відкривають можливість для студентів обох статей брати участь у програмах академічної мобільності.
Про це повідомив Кабінет Міністрів України у вівторок, 7 травня.
Правила перетину кордону для студентів
Тепер студентам дозволено виїзд за кордон для освітніх цілей або стажувань. До останнього часу, під час воєнного стану, лише жінки могли навчатися в закордонних університетах, але тепер чоловіки також можуть бути учасниками академічної мобільності завдяки новим змінам.
Для перетину кордону чоловікам необхідно:
- Бути у віці від 18 до 22 років;
- Не бути призовниками на військову службу в період мобілізації;
- Бути зареєстрованими учасниками програми академічної мобільності на термін одного семестру;
- Навчатися на денній формі навчання в українських вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності;
- Здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю (або магістра у медичній, фармацевтичній або ветеринарній галузях).
Перелік необхідних документів
- Електронний квиток студента;
- Завірена копія угоди з іноземним університетом про зарахування на програму академічної мобільності;
- Військовий квиток з Територіального центру комплектування;
- Довідка від навчального закладу про направлення на навчання за кордоном в рамках програми академічної мобільності.
У довідці повинні бути зазначені підстави співробітництва, термін навчання за кордоном, відсутність незадовільних оцінок за останні два семестри, а також підтвердження володіння мовою навчання в іноземному університеті.
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