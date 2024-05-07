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Как военнообязанным студентам выехать на обучение за границу — пошаговая инструкция

7 мая 2024 22:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Как военнообязанным студентам выехать на обучение за границу — пошаговая инструкция
Студенты. Фото: lntu.edu.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Правительство внесло изменения в нормы, регулирующие пересечение границы студентами. Теперь открывают возможность для студентов обоих полов принимать участие в программах академической мобильности.

Об этом сообщил Кабинет Министров Украины во вторник, 7 мая.

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Правила пересечения границы для студентов

Теперь студентам разрешен выезд за границу для образовательных целей или стажировок. До последнего времени, во время военного положения, только женщины могли учиться в зарубежных университетах, но теперь мужчины также могут быть участниками академической мобильности благодаря новым изменениям.

Інфографіка від Кабміну
​Инфографика от Кабмина
Інфографіка від Кабміну
​Инфографика от Кабмина

Для пересечения границы мужчинам необходимо:

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не быть призывниками на военную службу в период мобилизации;
  • быть зарегистрированными участниками программы академической мобильности на срок одного семестра;
  • обучаться на дневной форме обучения в высших учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности;
  • получать степень бакалавра по любой специальности (или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях).
Правила пересечения границы для студентов. Фото: Кабмин
Правила пересечения границы для студентов. Фото: Кабмин

Список необходимых документов

  • Электронный билет студента;
  • Заверенная копия соглашения с иностранным университетом о зачислении на программу академической мобильности;
  • Военный билет из Территориального центра комплектования;
  • Справка от учебного заведения о направлении на обучение за рубежом в рамках программы академической мобильности.
Список нужных документов. Фото: Кабмин
Список нужных документов. Фото: Кабмин

В справке должны быть указаны основания сотрудничества, сроки обучения за рубежом, отсутствие неудовлетворительных оценок за последние два семестра, а также подтверждение владения языком обучения в иностранном университете.

Напомним, юрист объяснил, имеют ли право на отсрочку студенты магистратуры с дипломами специалистов.

Также мы писали, что студенты высших учебных заведений должны будут пройти единый экзамен, и те, кто не сможет успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.

Кабинет министров
образование
студенты
Украина
мобилизация
Университет
заграница

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