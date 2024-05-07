Как военнообязанным студентам выехать на обучение за границу — пошаговая инструкция

Студенты. Фото: lntu.edu.ua

Правительство внесло изменения в нормы, регулирующие пересечение границы студентами. Теперь открывают возможность для студентов обоих полов принимать участие в программах академической мобильности.

Об этом сообщил Кабинет Министров Украины во вторник, 7 мая.

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Теперь студентам разрешен выезд за границу для образовательных целей или стажировок. До последнего времени, во время военного положения, только женщины могли учиться в зарубежных университетах, но теперь мужчины также могут быть участниками академической мобильности благодаря новым изменениям.

​Инфографика от Кабмина

​Инфографика от Кабмина

Для пересечения границы мужчинам необходимо:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не быть призывниками на военную службу в период мобилизации;

быть зарегистрированными участниками программы академической мобильности на срок одного семестра;

обучаться на дневной форме обучения в высших учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности;

получать степень бакалавра по любой специальности (или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях).

Правила пересечения границы для студентов. Фото: Кабмин

Список необходимых документов

Электронный билет студента;

Заверенная копия соглашения с иностранным университетом о зачислении на программу академической мобильности;

Военный билет из Территориального центра комплектования;

Справка от учебного заведения о направлении на обучение за рубежом в рамках программы академической мобильности.

Список нужных документов. Фото: Кабмин

В справке должны быть указаны основания сотрудничества, сроки обучения за рубежом, отсутствие неудовлетворительных оценок за последние два семестра, а также подтверждение владения языком обучения в иностранном университете.

Напомним, юрист объяснил, имеют ли право на отсрочку студенты магистратуры с дипломами специалистов.

Также мы писали, что студенты высших учебных заведений должны будут пройти единый экзамен, и те, кто не сможет успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.