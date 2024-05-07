Как военнообязанным студентам выехать на обучение за границу — пошаговая инструкция
Правительство внесло изменения в нормы, регулирующие пересечение границы студентами. Теперь открывают возможность для студентов обоих полов принимать участие в программах академической мобильности.
Об этом сообщил Кабинет Министров Украины во вторник, 7 мая.
Правила пересечения границы для студентов
Теперь студентам разрешен выезд за границу для образовательных целей или стажировок. До последнего времени, во время военного положения, только женщины могли учиться в зарубежных университетах, но теперь мужчины также могут быть участниками академической мобильности благодаря новым изменениям.
Для пересечения границы мужчинам необходимо:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не быть призывниками на военную службу в период мобилизации;
- быть зарегистрированными участниками программы академической мобильности на срок одного семестра;
- обучаться на дневной форме обучения в высших учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности;
- получать степень бакалавра по любой специальности (или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях).
Список необходимых документов
- Электронный билет студента;
- Заверенная копия соглашения с иностранным университетом о зачислении на программу академической мобильности;
- Военный билет из Территориального центра комплектования;
- Справка от учебного заведения о направлении на обучение за рубежом в рамках программы академической мобильности.
В справке должны быть указаны основания сотрудничества, сроки обучения за рубежом, отсутствие неудовлетворительных оценок за последние два семестра, а также подтверждение владения языком обучения в иностранном университете.
Напомним, юрист объяснил, имеют ли право на отсрочку студенты магистратуры с дипломами специалистов.
Также мы писали, что студенты высших учебных заведений должны будут пройти единый экзамен, и те, кто не сможет успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.
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