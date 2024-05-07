Юрист пояснив, чи мають право на відстрочку студенти магістратури з дипломами спеціалістів

Студенти на парі. Фото ілюстративне: bigkyiv.com.ua

Навіть в умовах воєнного стану та загальної мобілізації деякі громадяни мають право на відстрочку. Зокрема це стосується посадовців державних органів, народних депутатів, суддів, членів уряду, працівників органів військового управління, наукових та науково-педагогічних праціників.

Юрист Андрій Топчій на сайті Всеукраїнського онлайн-сервісу консультацій із законодавства в неділю, 28 квітня, пояснив, чи можуть отримати відстрочку громадяни, які навчаються на магістратурі, однак вже мають диплом спеціаліста за іншою спеціальністю.

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Топчій зазначив, що в новій редакції закону про мобілізацію в частині третій статті 23 йдеться про те, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Також не можуть мобілізувати студентів, які здобувають рівень освіти вищий за вже здобутий ними, докторанти й ті, кого зарахували на навчання до інтернатури.

За частиною другою статті десять Закону України "Про освіту", рівнями освіти є:

дошкільна освіта;

початкова освіта;

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий або освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Топчій наголосив, що вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

"Особа вже здобула магістерський рівень освіти, тому повторний вступ до магістратури не призведе до надання такій особі права на відстрочку", — підсумував він.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Раніше юрист Юрій Танасійчук розповів, чому військовозобов'язані двічі проходитимуть ВЛК.