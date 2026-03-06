Статус виключеного з обліку - як перевірити

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: "Дія", "Четверта влада". Колаж: Новини.LIVE

Громадянин, який був виключений раніше з військового обліку, може бути повернутий на облік. Тож такій особі варто перевірити свій актуальний статус.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку

Військовий облік не розповсюджується на громадян, які за результатами військово-лікарської комісії були визнані непридатними до військової служби. Такі громадяни мають бути виключені з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку ще 20 років тому. Чоловік поцікавився, чи може він якось з’ясувати нинішній актуальний стан.

"На жаль, але те, що Ви не встановлювали "Резерв+" або через "Дію" не завантажували е-ВОД, грає проти Вас. Ваша ситуація є такою до першого патруля. Треба перевірити облікові дані в цифрових реєстрах, а далі рухатися", — зазначив адвокат В’ячеслав Кирда.

Як виключений може перевірити свій актуальний статус

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, навіщо виключеному з військового обліку громадянину потрібно встановлювати електронний військово-обліковий документ.

"На даний час дуже багато випадків коли невійськовозобовʼязаних незаконно поновлюють на обліку. Щоб дізнатись актуальну інформацію — Вам потрібно оформити е-ВОД через "Дію", — наголосив Дерій.

Юрист також пояснив що робити громадянину у такій ситуації. "Далі потрібно діяти в залежності від того, яка там є інформація. Якщо Ви виключений, то все добре, а якщо поновлений, то потрібно подати до ТЦК заяву про виправлення даних, а у разі відмови — оскаржувати бездіяльність в судовому порядку", — резюмував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно після виключення з військового обліку щороку проходити ВЛК.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі виключеного з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, навіщо виключеному з обліку громадянину потрібно встановити застосунок "Резерв+".

Електронний військово-обліковий документ не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.