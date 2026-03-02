Виключення з військового обліку - чи потрібно проходити ВЛК

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: КОТЦК, ЖОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

Чи треба проходити ВЛК виключеним з обліку

Військовий облік в Україні починається з 17-річного віку. Закінчується ж він після досягнення громадянином 60 років.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку через стан здоров’я. Він виявив, що під час формування PDF-версії застосунку "Резерв+" у його профілі вказується термін дії рішення про непридатність до військової служби лише на один рік.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому тепер проходити військово-лікарську комісію щороку, для підтвердження своєї непридатності і виключення з військового обліку. Юристи запевнили, що цього робити не потрібно.

"Ні, Ви не повинні проходити ВЛК щороку. Це технічна опція, що е-ВОД дійсний лише протягом року. Але на Ваше ВЛК це ніяк не впливає, не хвилюйтеся", — наголосив у коментарі адвокат В’ячеслав Кирда.

Що саме має обмеження по термінах

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підкреслив, що термін дії стосується не непридатності і не впливає на необхідність проходження військово-лікарської комісії.

"Мова йде про дійсність ВОД, а не про необхідність проходження ВЛК. Ви більше не є військовозобов'язаним", — запевнив громадянина Айвазян.

Адвокат Євген Олександрович також підтвердив, що рішення ВЛК про непридатність до військової служби не має обмежень. "Це означає термін дії сформованого електронного військово-облікового документу в "Резерв+". Рішення (висновок) ВЛК про визнання Вас непридатним по діючому законодавству, має не обмежений термін дії", — резюмував юрист.

Електронний військово-обліковий документ у вигляді застосунку "Резерв+" не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.

Громадянина можуть виключити з військового обліку, якщо він досяг критичного віку перебування у запасі, зник чи перестав бути громадянином України. А от стан здоров’я зараз не має значення.