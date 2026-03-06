Видео
Главная Мобилизация Исключенный из учета — статус, как проверить

Дата публикации 6 марта 2026 12:20
Исключение из воинского учета - где проверить актуальный статус
Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: "Дія", "Четверта влада". Коллаж: Новини.LIVE

Исключение из воинского учета может обернуться возвращением гражданина обратно на учет. Чтобы избежать лишних проблем, такой гражданин должен проверить свой актуальный статус.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Воинский учет и исключение из учета

Военный учет не распространяется на граждан, которые по результатам военно-врачебной комиссии были признаны непригодными к военной службе. Такие граждане должны быть исключены из воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета еще 20 лет назад. Мужчина поинтересовался, может ли он как-то выяснить нынешнее актуальное положение.

"К сожалению, но то, что Вы не устанавливали "Резерв+" или через "Дію" не загружали е-ВУД, играет против Вас. Ваша ситуация является такой до первого патруля. Надо проверить учетные данные в цифровых реестрах, а дальше двигаться", — отметил адвокат Вячеслав Кирда.

Проверка актуального статуса

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, зачем исключенному из воинского учета гражданину нужно устанавливать электронный военно-учетный документ.

"В настоящее время очень много случаев, когда невоеннообязанных незаконно восстанавливают на учете. Чтобы узнать актуальную информацию — Вам нужно оформить е-воспитание через "Дію", — отметил Дерий.

Юрист также объяснил, что делать гражданину в такой ситуации. "Далее нужно действовать в зависимости от того, какая там есть информация. Если Вы исключен, то все хорошо, а если восстановлен, то нужно подать в ТЦК заявление об исправлении данных, а в случае отказа — обжаловать бездействие в судебном порядке", — резюмировал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, необходимо ли гражданину после исключения с воинского учета проходить ВВК.

Такого требования к невоеннообязанным гражданам в законодательстве нет. Эта категория не должна проходить регулярную военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, какую пользу исключенному из учета гражданину может принести приложение "Резерв+".

Электронный вариант военно-учетного документа пока еще не является обязательным для военнообязанных, получивших ранее бумажный ВУД. Но, как подчеркнули юристы, в "Резерв+" есть опции, которые сыграют на руку даже невоеннообязанным гражданам.

военный учет ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
