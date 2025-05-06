Як виправити неправильні дані в Резерв+, якщо ви за кордоном — порядок дій

Застосунок Резерв+. Фото: Militarny

Інколи українці, які виїхали за кордон і мають на руках документи про непридатність до військової служби та виключення з обліку, стикаються з тим, що в системі "Резерв+" все ще зазначено, ніби вони придатні. Втім, навіть перебуваючи в Україні, такі дані все ж можна скоригувати, але треба враховувати деякі нюанси.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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Що робити, якщо в "Резерв+" неправильна інформація

Відповідно до Постанови Кабміну №559 від 16.05.2024, якщо дані у ваших паперових документах (витяг з ТЦК, рішення призовної комісії) не збігаються з інформацією в електронному реєстрі "Резерв+" або "Оберіг", потрібно офіційно звернутися до ТЦК для внесення змін.

Це можна зробити:

у паперовій формі через рекомендований лист до ТЦК, де ви були на обліку, з копіями наявних документів про непридатність;

в електронній формі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста, якщо маєте до нього доступ.

ТЦК зобов'язаний внести зміни протягом 5 робочих днів після реєстрації звернення.

Як отримати актуальні підтвердження свого статусу

Після оновлення даних у реєстрі ваш статус підтягнеться в електронний військово-обліковий документ (е-ВОД). Якщо паперові документи вже є на руках, додатково нічого отримувати не потрібно — головне, щоб інформація була відкоригована у держреєстрі.

Чи можна це зробити через консульство?

Юрист зауважує, що консульства не мають повноважень вносити зміни до військових реєстрів або обробляти звернення щодо непридатності. Вихід для військовозобов'язаних в такому випадку — надіслати заяву електронною поштою безпосередньо до ТЦК, додавши скановані документи, які підтверджують такий статус.

Що буде, якщо нічого не робити в таких випадках

Якщо залишити все як є, ви ризикуєте отримувати повістки за місцем реєстрації, вас можуть внести до розшуку ТЦК, а також відмовити у консульських послугах за кордоном (наприклад, у поновленні паспорта або посвідчення дитини). Ці наслідки виникають через невідповідність інформації у реєстрах, тому юрист радить діяти на випередження.

Нагадаємо, у Резерв+ незабаром з'являться нові послуги. Заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що буде доступне у функціоналі.

Також адвокат пояснив, як змінити військову категорію без візиту до ТЦК.