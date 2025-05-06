Как исправить неправильные данные в Резерв+, если вы за границей — порядок действий

Как исправить данные в Резерв+, если ошибочно указаны там годным
Иногда украинцы, которые выехали за границу и имеют на руках документы о непригодности к военной службе и исключении из учета, сталкиваются с тем, что в системе "Резерв+" все еще указано, что они пригодны. Впрочем, даже находясь в Украине, такие данные все же можно скорректировать, но надо учитывать некоторые нюансы.
Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".
Что делать, если в "Резерв+" неправильная информация
В соответствии с Постановлением Кабмина №559 от 16.05.2024, если данные в ваших бумажных документах (выписка из ТЦК, решение призывной комиссии) не совпадают с информацией в электронном реестре "Резерв+" или "Оберіг", нужно официально обратиться в ТЦК для внесения изменений.
Это можно сделать:
- в бумажной форме через заказное письмо в ТЦК, где вы были на учете, с копиями имеющихся документов о непригодности;
- в электронной форме через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, если имеете к нему доступ.
ТЦК обязан внести изменения в течение 5 рабочих дней после регистрации обращения.
Как получить актуальные подтверждения своего статуса
После обновления данных в реестре ваш статус подтянется в электронный военно-учетный документ (е-ВУД). Если бумажные документы уже есть на руках, дополнительно ничего получать не нужно — главное, чтобы информация была откорректирована в госреестре.
Можно ли это сделать через консульство?
Юрист отмечает, что консульства не имеют полномочий вносить изменения в военные реестры или обрабатывать обращения о непригодности. Выход для военнообязанных в таком случае — отправить заявление по электронной почте непосредственно в ТЦК, добавив сканированные документы, подтверждающие такой статус.
Что будет, если ничего не делать в таких случаях
Если оставить все как есть, вы рискуете получать повестки по месту регистрации, вас могут внести в розыск ТЦК, а также отказать в консульских услугах за рубежом (например, в восстановлении паспорта или удостоверения ребенка). Эти последствия возникают из-за несоответствия информации в реестрах, поэтому юрист советует действовать на опережение.
Напомним, в Резерв+ вскоре появятся новые услуги. Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что будет доступно в функционале.
Также адвокат объяснил, как изменить военную категорию без визита в ТЦК.
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