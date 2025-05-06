Які нові послуги з'явилися в застосунку "Резерв+"

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У мобільному застосунку "Резерв+" з'являться нові послуги. Користувачі вже зараз можуть долучитися до бета-тестування нововведень.

Про це в понеділок, 5 травня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

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У мобільному застосунку відтепер можна буде отримати відстрочку за постановою ВЛК і відстрочку для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя вже проходить службу. Відображатимуться дані про інвалідность і причини порушення військового обліку.

Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму.

Нагадаємо, юрист пояснив, що робити, якщо в "Резерв+" зазначаються неповні або неточні дані. Варто подати запит до ТЦК та СП, адже може бути, що до реєстру "Оберіг" внесли неправильні дані.

Раніше стали відомо, що в застосунку "Резерв+" з'явиться новий тип відстрочок. У Міноборони зазначали, що послугу запустять на початку травня.