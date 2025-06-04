Адвокат назвав декілька причин, по яких заброньований може виїхати за межі України

Перевірка документів на кордоні України. Ілюстративне фото: ДПСУ

Законодавством України встановлено обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі країни в період дії воєнного стану. Проте, існують категорії громадян, які мають право на тимчасовий виїзд за кордон. До таких категорій належать заброньовані працівники.

Нюанси виїзду за кордон заброньованих чоловіків в коментарі УП повідомив юрист Андрій Новак.

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За словами адвоката, заброньовані працівники можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон як у службових цілях (відрядження), так і для відпочинку. Ця інформація не закріплена в законодавчих актах, але підтверджується письмовими поясненнями Державної прикордонної служби України.

Новак нагадує, що до середини 2024 року виїзд заброньованих працівників у відпустку за кордон був неможливим. Зараз Державна прикордонна служба України дозволяє такий виїзд, однак це не стосується деяких категорій державних службовців (судді, прокурори, міністри тощо), які можуть перетинати кордон лише у службових цілях.

Для виїзду заброньований працівник має надати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (паперовий або електронний через додаток "Резерв+") з актуальними даними про бронювання;

наказ керівника підприємства про відрядження або відпустку.

Наказ має містити інформацію про посаду працівника, термін перебування за кордоном та країну призначення. Юрист зазначає, що право на виїзд за кордон вирішується прикордонними службами України безпосередньо на місці після розгляду наданих документів.

Раніше ми інформували про те, що деяким заброньованим працівникам загрожує втрата броні після 28 травня.

Також ми повідомляли про те, чи треба чекати повістки від ТЦК заброньованому чоловіку, якщо він визнаний обмежено придатним.