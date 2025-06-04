Адвокат назвал несколько причин, по которым забронированный может выехать за пределы Украины

Как выехать забронированному за границу — юрист объяснил нюансы
Законодательством Украины установлено ограничение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны в период действия военного положения. Однако, существуют категории граждан, которые имеют право на временный выезд за границу. К таким категориям относятся забронированные работники.
Нюансы выезда за границу забронированных мужчин в комментарии УП сообщил юрист Андрей Новак.
Как выехать за границу забронированному
По словам адвоката, забронированные работники могут получить разрешение на выезд за границу как в служебных целях (командировка), так и для отдыха. Эта информация не закреплена в законодательных актах, но подтверждается письменными пояснениями Государственной пограничной службы Украины.
Новак напоминает, что до середины 2024 года выезд забронированных работников в отпуск за границу был невозможен. Сейчас Государственная пограничная служба Украины позволяет такой выезд, однако это не касается некоторых категорий государственных служащих (судьи, прокуроры, министры и т.д.), которые могут пересекать границу только в служебных целях.
Для выезда забронированный работник должен предоставить:
- заграничный паспорт;
- военно-учетный документ (бумажный или электронный через приложение "Резерв+") с актуальными данными о бронировании;
- приказ руководителя предприятия о командировке или отпуске.
Приказ должен содержать информацию о должности работника, срок пребывания за границей и страну назначения. Юрист отмечает, что право на выезд за границу решается пограничными службами Украины непосредственно на месте после рассмотрения предоставленных документов.
Ранее мы информировали о том, что некоторым забронированным работникам грозит потеря брони после 28 мая.
Также мы сообщали о том, надо ли ждать повестки от ТЦК забронированному мужчине, если он признан ограниченно годным.
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