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Заброньовані не пройшли ВЛК — як має вчинити роботодавець

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Дата публікації: 30 травня 2025 20:00
Бронювання і ВЛК - чи має роботодавець повідомляти в ТЦК про непройдену працівниками ВЛК
Черга на військово-лікарську комісію. Фото: sk1.tv

Українські підприємства, які мають у штаті військовозобов’язаних громадян, повинні слідкувати за виконанням ними усіх вимог військового обліку. Але анулювати бронювання навіть за наявності порушень неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Підприємство має інформувати ТЦК

Українські підприємства, згідно із чинним законодавством, повинні контролювати процес перебування на військовому обліку своїх працівників.

Так, зазначив юрист Владислав Дерій, на підприємстві мають слідкувати за такими нюансами, як проходження працівниками військово-лікарської комісії та оновлення військово-облікових даних.

"Підприємство повинно проінформувати ТЦК про те, що працівники порушують правила військового обліку", — підкреслив юрист.

Анулювати бронь не потрібно

Та при цьому навіть за наявності порушень підприємство не повинно анулювати бронювання цих працівників.

"Проте таким працівникам анульовувати бронювання не потрібно", — запевнив Дерій.

Бо це не передбачено Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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