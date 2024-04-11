Як вплине на перебіг війни закон про мобілізацію

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

На перебіг російсько-української війни вплине перш за все якість зброї та військової техніки, які використовують сторони, а це питання, які законами про мобілізацію не вирішити. Та піхота теж потрібна для звільнення територій, тож закон про мобілізацію не просто на часі, а, можна сказати, ухвалений із запізненням.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Зброя і техніка первинні

Напряму закон про мобілізацію на перебіг війни не вплине, упевнений Петро Черник.

"На перебіг війни перш за все впливає якість зброї", — підкреслив полковник ЗСУ.

До того ж, додав експерт, технологічно складну військову техніку, як, скажімо, літаки F-16, експлуатуватимуть не мобілізовані, а кадрові військовослужбовці.

Піхота теж потрібна

Та разом з тим, без піхоти у війні не обійтися жодним чином.

"Території вважаються звільненими тільки тоді, коли їх беруть під контроль сухопутні війська", — пояснив Черник.

Тому питання подальшої мобілізації є більш ніж актуальним, а закон про мобілізацію не назрів, а навіть перезрів.

"Його треба було прийняти — і добре, що його прийняли", — упевнений полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що 11 квітня у Верховній Раді відбулося засідання, на якому розглянули законопроєкт про мобілізацію. Його було ухвалено в цілому, парламентарі врахували 31 правку, серед яких і та, що прибирає із документа норму про демобілізацію.

Додамо, що закон вступить в дію через місяць після того, як його підпише президент Зеленський.