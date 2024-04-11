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Як вплине на перебіг війни закон про мобілізацію

11 квітня 2024 17:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як вплине на перебіг війни закон про мобілізацію
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На перебіг російсько-української війни вплине перш за все якість зброї та військової техніки, які використовують сторони, а це питання, які законами про мобілізацію не вирішити. Та піхота теж потрібна для звільнення територій, тож закон про мобілізацію не просто на часі, а, можна сказати, ухвалений із запізненням.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Напряму закон про мобілізацію на перебіг війни не вплине, упевнений Петро Черник.

"На перебіг війни перш за все впливає якість зброї", — підкреслив полковник ЗСУ.

До того ж, додав експерт, технологічно складну військову техніку, як, скажімо, літаки F-16, експлуатуватимуть не мобілізовані, а кадрові військовослужбовці.

Піхота теж потрібна

Та разом з тим, без піхоти у війні не обійтися жодним чином.

"Території вважаються звільненими тільки тоді, коли їх беруть під контроль сухопутні війська", — пояснив Черник.

Тому питання подальшої мобілізації є більш ніж актуальним, а закон про мобілізацію не назрів, а навіть перезрів.

"Його треба було прийняти — і добре, що його прийняли", — упевнений полковник ЗСУ.

Нагадаємо, що 11 квітня у Верховній Раді відбулося засідання, на якому розглянули законопроєкт про мобілізацію. Його було ухвалено в цілому, парламентарі врахували 31 правку, серед яких і та, що прибирає із документа норму про демобілізацію. 

Додамо, що закон вступить в дію через місяць після того, як його підпише президент Зеленський. 

Верховна Рада
закон
ЗСУ
Петро Черник
мобілізація
війна в Україні

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