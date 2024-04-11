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Как повлияет на ход войны закон о мобилизации

11 апреля 2024 17:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как повлияет на ход войны закон о мобилизации
Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

На ход российско-украинской войны повлияет, прежде всего, качество оружия и военной техники, которые используют стороны — а это вопросы, которые законами о мобилизации не решить. Но пехота тоже нужна для освобождения территорий, поэтому закон о мобилизации не просто актуален, а, можно сказать, принят с опозданием.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Оружие и техника первичны

Прямо закон о мобилизации на ход войны не повлияет, уверен Петр Черник.

"На ход войны, прежде всего, влияет качество оружия", — подчеркнул полковник ВСУ.

К тому же, добавил эксперт, технологически сложную военную технику, как, скажем, самолеты F-16, будут эксплуатировать не мобилизованные, а кадровые военнослужащие.

Пехота тоже нужна

Но вместе с тем, без пехоты в войне не обойтись никоим образом.

"Территории считаются освобожденніми только тогда, когда их берут под контроль сухопутные войска", — пояснил Черник.

Поэтому вопрос дальнейшей мобилизации более чем актуален, а закон о мобилизации не назрел, а даже перезрел.

"Его нужно было принять — и хорошо, что его приняли", — уверен полковник ВСУ.

Напомним, что 11 апреля в Верховной Раде состоялось заседание, на котором было рассмотрено законопроект о мобилизации. Он был принят в целом, парламентарии учли 31 правку, среди которых и та, что убирает из документа норму о демобилизации.

Добавим, что закон вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент Зеленский.

Верховная Рада
закон
ВСУ
Петр Черник
мобилизация
война в Украине

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