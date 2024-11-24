Як організувати поховання загиблого військовослужбовця — покрокова інструкція для родичів

Поховання військового. Фото: Reuters/Роман Балюк

Родичі про загибель військовослужбовця мають бути оповіщені з боку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які документи потрібно підготувати у разі загибелі військовослужбовця для поховання та куди звертатися, якщо тіло перебуває на окупованій території.

Новини.LIVE розповість, як діяти у такій ситуації та куди звертатися, якщо в ТЦК та СП немає інформації про загибель.

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Хто та як має інформувати родичів загиблого військового

Про загибель військовослужбовця родичів інформує представник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Він також узгоджує з родиною та місцевою владою місце, час і порядок поховання, зокрема вибір між традиційним похованням або кремацією.

Якщо інформацію про загибель ви отримали від сторонніх осіб, зверніться до ТЦК та СП, де військовослужбовець перебував на обліку, щоб підтвердити факт загибелі та дізнатися, чи надходило повідомлення від військової частини.

У випадках, коли військовослужбовець перебуває на обліку в одному ТЦК та СП, але був мобілізований через інший, перш за все зв’яжіться з центром, де його мобілізували. За необхідності, зверніться і до ТЦК та СП, де він перебував на обліку, щоб отримати додаткову інформацію.

Командир військової частини (в/ч), де проходив службу загиблий військовослужбовець, відповідає за транспортування тіла для патологоанатомічного дослідження, організацію перевезення до місця поховання та саме поховання. Військова частина видає необхідні документи для перевезення тіла, яке повинно бути доставлене до місця поховання за державний кошт протягом трьох діб з моменту загибелі.

Особисті речі загиблого військовослужбовця в/ч зобов’язана передати одному з членів сім’ї, близькому родичу або спадкоємцю. Ця передача оформлюється актом під підпис отримувача.

Дізнайтеся у військовій частині, чи було оформлено свідоцтво про смерть. Якщо свідоцтво не оформлено, його можна отримати в органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) протягом року з дня загибелі. Це можна зробити за місцем реєстрації проживання загиблого, місцем його смерті або поховання.

Перш ніж звернутися до РАЦС за свідоцтвом про смерть, необхідно попередньо отримати лікарську довідку про смерть (форма 106/о), яку видає патологоанатом після дослідження тіла.

Форму 106/о треба подати до РАЦС із заявою про державну реєстрацію смерті, яку можна завантажити тут. За передачу тіла для патологоанатомічного дослідження відповідає в/ч, тому там повинна бути інформація про конкретне місцеперебування тіла.

Що робити, якщо в ТЦК та СП немає інформації про смерть військового

Якщо вам повідомили про загибель військовослужбовця, але ви не змогли забрати тіло або в ТЦК та СП немає відповідної інформації, дійте наступним чином:

Зверніться до іншого ТЦК та СП. Якщо військовослужбовець був приписаний до одного ТЦК та СП, але мобілізувався з іншого, зв’яжіться з тим центром, де його мобілізували, і з’ясуйте, чи отримували вони повідомлення про загибель.

Зв’яжіться з Управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ. Контакти: 044-454-74-03, 044-454-73-51. Командир військової частини зобов’язаний повідомляти це Управління про загиблих військовослужбовців.

Дізнайтеся інформацію у військовій частині. Зверніться до в/ч, де служив військовослужбовець, і перевірте, чи є наказ про виключення його зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю.

Зверніться до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Контакти: 0-800-339-247, 095-896-04-21, 099-792-01-26. Цей орган координує пошук осіб, зниклих безвісти.

Подайте заяви до поліції. Перша заява — для відкриття кримінального провадження за фактом загибелі. Друга заява — про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Уточніть контакти слідчого, який вестиме справу.

Якщо факт загибелі підтверджено, звертайтеся до військової частини, яка повинна забезпечити передачу тіла для поховання. Виконуйте інші кроки, описані в інструкції.

Що робити, якщо тіло перебуває на ТОТ

Якщо тіло загиблого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території, зверніться до районної чи обласної військової (або військово-цивільної) адміністрації. Контакти відповідних адміністрацій можна знайти на їхніх офіційних вебсайтах, перелік яких доступний за посиланням.

Після звільнення території місцева адміністрація створює спеціальну групу, яка займається ексгумацією та передачею тіл загиблих військовослужбовців разом із їхніми речами та документами. Зверніться до місцевої адміністрації, а також до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Повідомте детальну інформацію про загиблого військовослужбовця, обставини його загибелі та залиште свої контактні дані.

Коли тіло військовослужбовця буде ідентифіковано, представник Уповноваженого повідомить рідних, і тіло буде передано для поховання. Якщо ідентифікація не можлива, тіло направляється на судово-медичну експертизу ДНК, яка проводиться коштом держави. У разі передачі тіла на ДНК-експертизу інформація про його місцеперебування буде в розпорядженні поліції та прокуратури в районі, де тіло було знайдено.

Які витрати на поховання бійця компенсує військова частина

Для поховання військовослужбовця його або її в/ч повинна за власний рахунок видати військову форму, в якій буде похований військовослужбовець, а також закупити речі для поховання.

До цих речей належать:

труна;

оцинкована труна, санітарний мішок і транспортувальний ящик (за потреби);

подушка;

похоронне покривало;

надгробний хрест;

ритуальний вінок;

Державний прапор;

для військовослужбовців мусульманської віри також 9 метрів білого ситцю.

Після поховання Державний прапор передають рідним. На цвинтарі може бути облаштований окремий сектор для поховання військовослужбовців. Цю інформацію треба уточнити в ритуальній службі або в сільській/селищній/міській раді населеного пункту, де розташований цвинтар.

Під час поховання військовослужбовця проводиться військовий поховальний ритуал із відданням військових почестей. Рішення проводити ритуал чи ні приймають рідні військовослужбовця, чи інша людина, яка займається похованням.

Члени родини загиблого військовослужбовця мають право на відшкодування витрат за проїзд до місця поховання та у зворотному напрямку коштом держави.

Для отримання проїзних документів або грошової компенсації необхідно звернутися до військової частини (в/ч). Якщо в/ч не забезпечила цю послугу, можна звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із заявою та свідоцтвом про смерть. Зразок заяви для отримання компенсації надано в інструкції.

Додаткові грошові компенсації рідним загиблого військовослужбовця

Якщо загиблий військовослужбовець нагороджений званням Героя України, орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів або має статус учасника бойових дій чи постраждалого учасника Революції Гідності, витрати на поховання покриваються бюджетом. У разі наявності нагород чи орденів витрати компенсує державний бюджет, а для осіб зі статусом УБД або учасника Революції Гідності — місцевий бюджет.

Крім цього, родина військовослужбовця має право на додаткову допомогу для проведення поховання. Вона включає компенсацію витрат на ритуальні послуги та встановлення надгробка. Станом на 2024 рік сума компенсації надається у розмірі 15 140 гривень.

Для забезпечення оплати поховання з державного бюджету зверніться до управління соціального захисту населення у районній державній адміністрації або виконавчому комітеті місцевої ради за місцем проживання чи поховання загиблого військовослужбовця.

Якщо витрати на поховання мають бути покриті з місцевого бюджету, подайте відповідну заявку до обласної державної адміністрації або до міської ради.

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