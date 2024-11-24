Как организовать захоронение погибшего военнослужащего – пошаговая инструкция для родственников

Погребение военного. Фото: Reuters/Роман Балюк

Родственники о гибели военнослужащего должны быть оповещены территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Какие документы следует подготовить в случае гибели военнослужащего для захоронения и куда обращаться, если тело находится на оккупированной территории.

Новини.LIVE расскажет, как поступать в такой ситуации и куда обращаться, если у ТЦК и СП нет информации о гибели.

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О гибели военнослужащего родственников сообщает представитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Он также согласовывает с семьей и местными властями место, время и порядок захоронения, в частности, выбор между традиционным захоронением или кремацией.

Если информацию о гибели вы получили от посторонних лиц, обратитесь в ТЦК и СП, где военнослужащий состоял на учете, чтобы подтвердить факт гибели и узнать, поступало ли сообщение от воинской части.

В случаях, когда военнослужащий состоит на учете в одном ТЦК и СП, но был мобилизован через другой, прежде всего, свяжитесь с центром, где его мобилизовали. При необходимости обратитесь и в ТЦК и СП, где он состоял на учете, чтобы получить дополнительную информацию.

Командир воинской части (в/ч), где проходил службу погибший военнослужащий, отвечает за транспортировку тела для патологоанатомического исследования, организацию перевозки к месту захоронения и самое захоронение. Военная часть выдает необходимые документы для перевозки тела, которое должно быть доставлено к месту захоронения за государственные средства в течение трех суток с момента гибели.

Личные вещи погибшего военнослужащего в/ч обязаны передать одному из членов семьи, близкому родственнику или наследнику. Эта передача оформляется актом под подпись получателя.

Узнайте в военной части, оформлено ли свидетельство о смерти. Если свидетельство не оформлено, его можно получить в органе регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в течение года со дня смерти. Это можно сделать по месту регистрации обитания погибшего, месту его смерти или захоронения.

Прежде чем обратиться в ЗАГС за свидетельством о смерти, необходимо предварительно получить врачебную справку о смерти (форма 106/о), выдаваемую патологоанатом после исследования тела.

Форму 106/о следует подать в ЗАГС с заявлением о государственной регистрации смерти, которую можно загрузить здесь. За передачу тела для патологоанатомического исследования отвечает в/ч, поэтому там должна быть информация о конкретном местонахождении тела.

Что делать, если у ТЦК и СП нет информации о смерти военного

Если вам сообщили о гибели военнослужащего, но вы не смогли унести тело или у ТЦК и СП нет соответствующей информации, действуйте следующим образом:

Обратитесь к другим ТЦК и СП. Если военнослужащий был приписан к одному ТЦК и СП, но мобилизовался с другого, свяжитесь с центром, где его мобилизовали, и выясните, получали ли они сообщения о гибели.

Свяжитесь с Управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ. Контакты: 044-454-74-03, 044-454-73-51. Командир воинской части обязан уведомлять это Управление о погибших военнослужащих.

Узнайте информацию в военной части. Обратитесь к в/ч, где служил военнослужащий, и проверьте, есть ли приказ об исключении его из списков личного состава в связи с гибелью.

Обратитесь к Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Контакты: 0-800-339-247, 095-896-04-21, 099-792-01-26. Этот орган координирует поиск лиц, пропавших без вести.

Подайте заявления в полицию. Первое заявление — для возбуждения уголовного производства по факту гибели. Второе заявление — о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Уточните контакты следователя, который будет вести дело.

Если факт гибели подтвержден, обращайтесь в воинскую часть, которая должна обеспечить передачу тела для погребения. Следуйте другим шагам, описанным в инструкции.

Что делать, если тело находится на ВОТ

Если тело погибшего военнослужащего находится на временно оккупированной территории, обратитесь в районную или областную военную (или военно-гражданскую) администрацию. Контакты соответствующих администраций можно найти на их официальных веб-сайтах, список которых доступен по ссылке.

После освобождения территории местная администрация создает специальную группу, которая занимается эксгумацией и передачей тел погибших военнослужащих вместе с их вещами и документами. Обратитесь к местной администрации, а также к Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Сообщите подробную информацию о погибшем военнослужащем, обстоятельствах его гибели и оставьте свои контактные данные.

Когда тело военнослужащего будет идентифицировано, представитель Уполномоченного сообщит родным, и тело будет передано для погребения. Если идентификация невозможна, тело направляется на судебно-медицинскую экспертизу ДНК, проводимую на средства государства. В случае передачи тела на ДНК-экспертизу, информация о его местонахождении будет в распоряжении полиции и прокуратуры в районе, где тело было найдено.

Какие расходы на погребение бойца компенсирует военная часть

Для захоронения военнослужащего его или ее в/ч должна за свой счет выдать военную форму, в которой будет похоронен военнослужащий, а также закупить вещи для захоронения.

К этим вещам относятся:

гроб;

оцинкованный гроб, санитарный мешок и транспортировочный ящик (при необходимости);

подушка;

погребальное покрывало;

надгробный крест;

ритуальный венок;

Государственный флаг;

для военнослужащих мусульманской веры также 9 метров белого ситца.

После захоронения Государственный флаг передают родным. На кладбище может быть обустроен отдельный сектор для погребения военнослужащих. Эту информацию нужно уточнить в ритуальной службе или в сельском/поселковом/городском совете населенного пункта, где расположено кладбище.

Во время похорон военнослужащего проводится военный погребальный ритуал с отданием военных почестей. Решение проводить ритуал или нет принимают родные военнослужащего или другой человек, занимающийся погребением.

Члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на возмещение расходов за проезд к месту захоронения и в обратном направлении на средства государства.

Для получения проездных документов или денежной компенсации необходимо обратиться в воинскую часть (в/ч). Если в/ч не обеспечила услугу, можно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением и свидетельством о смерти. Образец заявления для получения компенсации предоставлен в инструкции.

Дополнительные денежные компенсации родным погибшего военнослужащего

Если погибший военнослужащий награжден званием Героя Украины, орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней или имеет статус участника боевых действий или пострадавшего участника Революции Достоинства, расходы на погребение покрываются бюджетом. При наличии наград или орденов расходы компенсирует государственный бюджет, а для лиц со статусом УБД или участника Революции Достоинства — местный бюджет.

Кроме того, семья военнослужащего имеет право на дополнительную помощь для проведения захоронения. Она включает компенсацию затрат на ритуальные услуги и установку надгробия. На 2024 год сумма компенсации предоставляется в размере 15 140 гривен.

Для обеспечения оплаты захоронения из государственного бюджета обратитесь в управление социальной защиты населения в районной государственной администрации или исполнительном комитете местного совета по месту жительства или захоронения погибшего военнослужащего.

Если расходы на погребение должны быть возмещены из местного бюджета, подайте соответствующую заявку в областную государственную администрацию или в городской совет.

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