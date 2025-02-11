Які пільги потрібно надавати молоді віком до 25 років, щоб залучити її до лав ЗСУ — думка військового аналітика

Молоді військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Facebook

Молодь віком від 18 до 24 років має кращу, ніж у старших людей фізичну підготовку, а також швидше навчається. Військові зацікавлені в тому, щоб лави армії поповнювали юні та енергійні люди — для залучення таких кадрів до війська потрібно створити для них привабливі пільги.

Про це Суспільному повідомив воєнний оглядач Сергій Грабський.

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Згідно з чинним законодавством, мобілізувати тих, кому ще не виповнилося 25 років, не можна, однак такі громадяни можуть долучитися до лав захисників України добровільно. На думку, Грабського для добровольців цієї вікової категорії мають бути додаткові стимули, зокрема переваги при відборі на посади державного управління, пільги на навчання та придбання житла.

"Уявіть собі, що молода людина, отримуючи бойовий досвід, матиме й пільги як учасник бойових дій — у навчанні, у придбанні житла... Важливо, щоб до війська долучалися молоді люди, які бажають захищати свою Батьківщину. Якщо людина хоче зробити кар'єру в армії, то це саме той час, коли це можна робити", — заявив аналітик.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, які переваги матиме молодь, яка підпише контракт із ЗСУ. Зокрема, такі бійці зможуть під 0% взяти іпотеку.

Раніше народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Олександр Федієнко повідомив, що громадяни віком до 25 років після одного року служби за контрактом матимуть право на звільнення. Щоправда, якщо на той момент бійцю вже виповниться 25 років, його можуть мобілізувати.