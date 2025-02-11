Какие льготы нужно предоставлять молодежи в возрасте до 25 лет, чтобы привлечь ее в ряды ВСУ —мнение военного аналитика

Молодые военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет имеет лучшую, чем у старших людей физическую подготовку, а также быстрее учится. Военные заинтересованы в том, чтобы ряды армии пополняли юные и энергичные люди — для привлечения таких кадров в армию нужно создать для них привлекательные льготы.

Об этом Суспільному сообщил военный обозреватель Сергей Грабский.

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Согласно действующему законодательству, мобилизовать тех, кому еще не исполнилось 25 лет, нельзя, однако такие граждане могут присоединиться к рядам защитников Украины добровольно. По мнению Грабского, для добровольцев этой возрастной категории должны быть дополнительные стимулы, в частности преимущества при отборе на должности государственного управления, льготы на обучение и приобретение жилья.

"Представьте себе, что молодой человек, получая боевой опыт, будет иметь и льготы как участник боевых действий — в обучении, в приобретении жилья... Важно, чтобы к армии приобщались молодые люди, желающие защищать свою Родину. Если человек хочет сделать карьеру в армии, то это именно то время, когда это можно делать", — заявил аналитик.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, какие преимущества будет иметь молодежь, которая подпишет контракт с ВСУ. В частности, такие бойцы смогут под 0% взять ипотеку.

Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Александр Федиенко сообщил, что граждане в возрасте до 25 лет после одного года службы по контракту будут иметь право на увольнение. Правда, если на тот момент бойцу уже исполнится 25 лет, его могут мобилизовать.