Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как привлечь в армию молодежь до 25 лет — мнение аналитика arrow

Как привлечь в армию молодежь до 25 лет — мнение аналитика

11 февраля 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Какие льготы нужно предоставлять молодежи в возрасте до 25 лет, чтобы привлечь ее в ряды ВСУ —мнение военного аналитика
Молодые военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Facebook
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет имеет лучшую, чем у старших людей физическую подготовку, а также быстрее учится. Военные заинтересованы в том, чтобы ряды армии пополняли юные и энергичные люди — для привлечения таких кадров в армию нужно создать для них привлекательные льготы.

Об этом Суспільному сообщил военный обозреватель Сергей Грабский.

Читайте также:

Как привлечь в армию молодых людей в возрасте до 25 лет

Согласно действующему законодательству, мобилизовать тех, кому еще не исполнилось 25 лет, нельзя, однако такие граждане могут присоединиться к рядам защитников Украины добровольно. По мнению Грабского, для добровольцев этой возрастной категории должны быть дополнительные стимулы, в частности преимущества при отборе на должности государственного управления, льготы на обучение и приобретение жилья.

"Представьте себе, что молодой человек, получая боевой опыт, будет иметь и льготы как участник боевых действий — в обучении, в приобретении жилья... Важно, чтобы к армии приобщались молодые люди, желающие защищать свою Родину. Если человек хочет сделать карьеру в армии, то это именно то время, когда это можно делать", — заявил аналитик.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, какие преимущества будет иметь молодежь, которая подпишет контракт с ВСУ. В частности, такие бойцы смогут под 0% взять ипотеку.

Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Александр Федиенко сообщил, что граждане в возрасте до 25 лет после одного года службы по контракту будут иметь право на увольнение. Правда, если на тот момент бойцу уже исполнится 25 лет, его могут мобилизовать.

военный призыв мобилизация льготы молодежь преимущества
Реклама
Реклама
Реклама