Як зміниться грошове забезпечення військових згідно з новим законом про мобілізацію

Українські військові на фронті. Фото: Vadim Ghirdad/dpa/AP/picture alliance

Військові вважають, що в новому законі про мобілізацію є чимало заохочень для тих, хто вперше укладатиме контракт на військову службу. Зокрема, це стосується грошових виплат та допомоги придбати житло.

Про це розповів військовослужбовець Третьої штурмової бригади з позивним "Лікург" на YouTube-каналі бригади.

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Військовий розповів, що у новому законі про мобілізацію є багато переваг для військових, зокрема, для тих, хто вперше укладатиме контракт на службу.

"Нові контрактники матимуть можливість погасити 50% першого внеску на житло, а потім, якщо людина залишається служити на два роки, їй за кожен рік ще по 100 тисяч гривень держава буде гасити цей кредит", — йдеться у повідомленні.

Також військовий додав, що протягом трьох місяців можна буде оформити грошовий сертифікат в розмірі 150 тисяч гривень на покупку автомобіля.

Нагадаємо, 16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Документ з підписом українського лідера повернено у Верховну Раду.

Ознайомитися з повним текстом можна за цим посиланням.

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