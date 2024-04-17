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Як зміниться грошове забезпечення військових згідно з новим законом про мобілізацію

17 квітня 2024 08:33
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Як зміниться грошове забезпечення військових згідно з новим законом про мобілізацію
Українські військові на фронті. Фото: Vadim Ghirdad/dpa/AP/picture alliance
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військові вважають, що в новому законі про мобілізацію є чимало заохочень для тих, хто вперше укладатиме контракт на військову службу. Зокрема, це стосується грошових виплат та допомоги придбати житло.

Про це розповів військовослужбовець Третьої штурмової бригади з позивним "Лікург" на YouTube-каналі бригади.

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Військовий розповів, що у новому законі про мобілізацію є багато переваг для військових, зокрема, для тих, хто вперше укладатиме контракт на службу. 

"Нові контрактники матимуть можливість погасити 50% першого внеску на житло, а потім, якщо людина залишається служити на два роки, їй за кожен рік ще по 100 тисяч гривень держава буде гасити цей кредит", — йдеться у повідомленні. 

Також військовий додав, що протягом трьох місяців можна буде оформити грошовий сертифікат в розмірі 150 тисяч гривень на покупку автомобіля.

Нагадаємо, 16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Документ з підписом українського лідера повернено у Верховну Раду. 

Ознайомитися з повним текстом можна за цим посиланням.

Також ми писали, які зміни чекають військових після підписання нового мобілізаційного закону. 

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закон
військові
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