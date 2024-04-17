Как изменится денежное обеспечение военных согласно новому закону о мобилизации

Украинские военные на фронте. Фото: Vadim Ghirdad/dpa/AP/picture alliance

Военные считают, что в новом законе о мобилизации есть немало поощрений для тех, кто будет впервые заключать контракт на военную службу. В частности, это касается денежных выплат и пособий приобрести жилье.

Об этом рассказал военнослужащий Третьей штурмовой бригады с позывным "Ликург" на YouTube-канале бригады.

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Военный рассказал, что в новом законе о мобилизации много преимуществ для военных, в частности, для тех, кто впервые будет заключать контракт на службу.

"Новые контрактники смогут погасить 50% первого взноса на жилье, а затем, если человек остается служить на два года, ему за каждый год еще по 100 тысяч гривен государство будет гасить этот кредит", — говорится в сообщении.

Также военный добавил, что за три месяца можно будет оформить денежный сертификат в размере 150 тысяч гривен на покупку автомобиля.

Напомним, 16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Документ с подписью украинского лидера возвращен в Верховную Раду.

Ознакомиться с полным текстом можно по этой ссылке.

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