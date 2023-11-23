Мобілізація чоловіків - кого не заберуть в армію

Батько та син в ЗСУ. Фото: vsn.ua

Часто можна зустріти побратимів, які між собою родичі. Воювати ще з початку війни у 2014 році йшли родинами. Однак коли прийшов момент, що від мобілізації чоловіки ухиляються, постало питання чи законно призивати на службу чоловіка, якщо його син воює.

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Мобілізація чоловіків

"Якщо серед підстав для відстрочки є лише служба повнолітнього сина і обмежена придатність — то так, можуть, адже в Україні немає норм щодо кількості членів однієї родини, яких мають право мобілізувати під час воєнного стану. Тому можуть мобілізувати всіх придатних повнолітніх членів родини", — сказав юрист.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Однак, є винятки:

— мобілізації не підлягають з однієї родини жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час війни з РФ.

— не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка чи дружину, які проходять військову службу.

Хто не підляє призову

Крім того, за словами юриста, звертається увага на кількість дітей у родині — три і більше, їхнє здоров'я та здоров'я другого з подружжя. Так, не підлягають призову на військову службу під час воєнного стану:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки — опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі — які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки — усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі — які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки та жінки, які доглядають за хворими: дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;

Військові з прапорами та дітьми. Фото: з відкритих джерел

Ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду — лише за умови, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд.

"Обмежена придатність у воєнний час не означає, що людина не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Її можуть мобілізувати з певними обмеженнями — деякі види служби та роботи йому протипоказані. Їх заборонено направляти на службу в десантно-штурмових військах, плавсклад, морську піхоту, спецспоруди (за винятком підрозділів забезпечення)", — сказав юрист.

Зазвичай такі громадяни несуть службу, але не на передовій, а частинах забезпечення, ТЦК, певних військових установах, організаціях чи навчальних закладах.

Нагадаємо, депутати у Верховній Раді розглядають ймовірність демобілізації для певних категорій людей. Йдеться про людей з інвалідністю першої та другої груп, колишніх полонених, онкохворих.